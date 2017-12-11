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Дві найбільші українські
мережі АЗС запідозрили у змові

Дві найбільші українські мережі АЗС запідозрили у змові
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 14:10

Дві найбільші українські мережі АЗС запідозрили у змові

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі регулятора.

Дивися повний текст Дві найбільші українські мережі АЗС запідозрили у змові.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 14:10

"заподозрили в сговоре"? дя это же очевидно.
а то чем занимается АМКУ, можно понять увидев автопарк сотрудников!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 14:26

Уууу! Вот это новость, так новость...
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