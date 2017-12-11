Про це повідомили в прес-службі регулятора.
Дивися повний текст Дві найбільші українські мережі АЗС запідозрили у змові.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 14:10
Дві найбільші українські мережі АЗС запідозрили у змові
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дві найбільші українські мережі АЗС запідозрили у змові.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 14:10
"заподозрили в сговоре"? дя это же очевидно.
а то чем занимается АМКУ, можно понять увидев автопарк сотрудников!
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