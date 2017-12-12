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Нафтогаз заявляє про перемогу
над Газпромом у справі...

Нафтогаз заявляє про перемогу над Газпромом у справі...
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  #123>
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 15:21

Нафтогаз заявляє про перемогу над Газпромом у справі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в НАК "Нафтогаз України".

Дивися повний текст Нафтогаз заявляє про перемогу над Газпромом у справі газової угоди.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 15:21

А чего бы просто не сказать кто кому сколько должен заплатить в итоге? И с чего все это начиналось?

Как нибудь вот так:
Арбитраж своим решением обязал «Нафтогаз» оплатить задолженность за поставки газа в размере 2,018 миллиарда долларов и проценты за просрочку исходя из ставки 0,03% за каждый день задержки начиная с 22 декабря 2017 года. Суд также обязал «Нафтогаз» ежегодно начиная с 2018 года отбирать и оплачивать 5 миллиардов кубометров газа.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 15:36

Re: Нафтогаз заявляє про перемогу над Газпромом у справі...

  vitali_kalinin написав:чего бы просто не сказать кто кому сколько должен заплатить в итоге? И с чего все это начиналось?

З фрази: "Вони тирять наш газ." Як і очікувалось, ватні хотєлки розбились об запоребрикову реальність. Наступний ПП2.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 15:39

Re: Нафтогаз заявляє про перемогу над Газпромом у справі...

  vitali_kalinin написав:Арбитраж своим решением обязал «Нафтогаз» оплатить задолженность за поставки газа в размере 2,018 миллиарда долларов и проценты за просрочку исходя из ставки 0,03% за каждый день задержки начиная с 22 декабря 2017 года. Суд также обязал «Нафтогаз» ежегодно начиная с 2018 года отбирать и оплачивать 5 миллиардов кубометров газа.

Один рік можна і заплатить по Юлькиному контракту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:23

Не понятна победа. Цена снизилась и нужно заплатить 2,018млрд по цене 352 - 5,73 млн кубов. По цене 485 стоили б Украине 2,78 млрд баксов. Тоесть экономия 770млн баксов. Теперь проценты за 3,5 года по прикидкам - 36,6% от 2,018 мрд - 740млн баксов. По контракту разошлись в ноль, но остались обязаны покупать газ. Тоесть экономия порядка 30 млн. А сколько потратили на судопроизводство?
mankovit48
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:29

Конечно победа, ведь премии раздали еще в августе, ну не возвращать же их.
Бери или плати не отменен, долг за поставленый газ не отменен, цена газа с 2009 по 2014 не пересмотрена. а ведь можно было и не доводить до этго, а просто оплачивать вовремя взятый газ.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:32

Один рік можна і заплатить по Юлькиному контракту


По юлькиному контракту отбирать надо было 52 млрд кубов по цене с привязкой к нефти, что это решение отменяет.

Арбитраж отсудил пока только первый тайм.
Еще предстоит второй - решение по иску Нафтогаза (транзит) на сумму 12 млрд долларов.
avax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:33

За второй квартал 2014 года газ оплачивался по промежуточной цене (268,5 дол.). То есть тут еще и доплатить придется.
Отбились от 56 млрд. - это плюс.
Компенсации от Газпрома за предыдущие годы вроде не получили - это минус.
При этом опять должны покупать у Газпрома. Интересно, как тут цена формироваться будет?
В итоге, на бумаге сэкономили вроде много, но дополнительно платить придется. Как то так...
lenta19
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:45

Re: Нафтогаз заявляє про перемогу над Газпромом у справі...

  avax написав:Арбитраж отсудил пока только первый тайм.
Еще предстоит второй - решение по иску Нафтогаза (транзит) на сумму 12 млрд долларов.

Ми ці два мільярда платити не будемо, поки не буде цього рішення. Ми тому і не заплатили за останню партію газу, бо потім з Газмяса гроші не знімеш. Ще, на всяк випадок, наш АМКУ на нього 172 млрд грн штрафу повісив. Вони нам 5 млрд кубів газу, по рішенню суду, а ми їм - Штраф. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:48

Я правильно понял, мы опять будем покупать российский газ? А какие фанфары звучали.
freeze
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