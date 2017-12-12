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Нафтогаз заявляє про перемогу
над Газпромом у справі...

Нафтогаз заявляє про перемогу над Газпромом у справі...
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  #<123
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 18:11

Re: Нафтогаз заявляє про перемогу над Газпромом у справі...

  freeze написав:плати 2 миллиарда долларов, которые никто не планировал отдавать ни по бюджетам принятым, ни по курсам заложенным.

Їх ніхто і не буде віддавати. На крайняк є 176 млрд гривень штрафа АМКУ. З самого початку було зрозуміло, що результат буде зберігати статус кво.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:43

  lapay написав:
  freeze написав:плати 2 миллиарда долларов, которые никто не планировал отдавать ни по бюджетам принятым, ни по курсам заложенным.

Їх ніхто і не буде віддавати. На крайняк є 176 млрд гривень штрафа АМКУ. З самого початку було зрозуміло, що результат буде зберігати статус кво.


арбитраж установил цену для поставок газа, которые «Газпром» осуществил на Украину в конце апреля—мае 2014 года, в размере $352 за 1 тыс. кубометров. Эти поставки были оплачены в конце 2014 года по компромиссной цене в $268 за 1 тыс. кубометров, но теперь украинская компания должна будет доплатить «Газпрому». Сам «Газпром» заявил, что по решению арбитража «Нафтогаз» должен выплатить $2,02 млрд «просроченной задолженности», а также проценты за каждый день просрочки начиная с 22 декабря в размере 0,03% суммы. Это связано с тем, что объемы за первый квартал 2014 года также должны быть оплачены «Нафтогазом» по контрактной, непересмотренной цене. Цена в $352 за 1 тыс. кубометров, как и предполагал “Ъ”, соответствует средней цене реверсных поставок на Украину из Европы в соответствующий период — то есть арбитраж все же отказался поддерживать концепцию «Нафтогаза» о том, что компания должна получать российский газ по цене немецкого хаба NCG без учета стоимости транспортировки.

На этом фоне заявления «Нафтогаза» о том, что компания «выиграла арбитраж у "Газпрома" по всем спорным вопросам», выглядят как минимум преувеличенными. Хотя украинская компания действительно избежала перспективы штрафов по take-or-pay, она все же должна будет вернуть «Газпрому» сумму, сопоставимую с годовой выручкой за транзит газа. Кроме того, «Нафтогазу» придется еще два года — до 1 января 2020 года — покупать у «Газпрома» не менее 4 млрд кубометров в год, хотя цена российского газа по новой формуле (основанной на котировках NCG) может быть не слишком привлекательной в текущих условиях.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:31

Re: Нафтогаз заявляє про перемогу над Газпромом у справі...

  freeze написав:арбитраж установил цену для поставок газа, которые «Газпром» осуществил на Украину в конце апреля—мае 2014 года, в размере $352 за 1 тыс. кубометров. Эти поставки были оплачены в конце 2014 года по компромиссной цене в $268 за 1 тыс. кубометров, но теперь украинская компания должна будет доплатить «Газпрому». Сам «Газпром» заявил, что по решению арбитража «Нафтогаз» должен выплатить $2,02 млрд «просроченной задолженности», а также проценты за каждый день просрочки начиная с 22 декабря в размере 0,03% суммы. Это связано с тем, что объемы за первый квартал 2014 года также должны быть оплачены «Нафтогазом» по контрактной, непересмотренной цене

Не фантазуйте. От що нарахував сам Газпром:
Просроченная задолженность компании за поставленный российский газ составляет 4,458 миллиарда долларов: 1,451 миллиарда долларов — за ноябрь-декабрь 2013 года и 3,007 миллиарда долларов — за апрель-май 2014 года.

РИА Новости https://ria.ru/spravka/20140616/1012186168.html

Хотіли 4,5 мільярдів, суд постановив віддати 2. Перемога! :mrgreen:

Думаю, по таріфу виграш Нафтогаза зроблять ті самі 2 млрд, щоб все було по нулям. Арбітраж просто зафіксує статус кво. Цілком очікувано.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:43

Re: Нафтогаз заявляє про перемогу над Газпромом у справі...

  lapay написав:Не фантазуйте. От що нарахував сам Газпром:


В смысле какие фантазии?
Украина считала что оплатила по цене 268 долларов, и это справедиливая цена, и вопрос закрыт, а тут ей сказали заплатить еще 2 миллиарда. В чем тут Перемога?
Какая разница кто-сколько хотел за границей от нас, хоть десять триллионов кто-то хотел. Главное, что хотели мы персонально. А мы хотели, чтобы скидка януковича действовала и после майдана, а они не хотели, всё - суд рассудил, вопрос закрыт.
freeze
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