Нафтогаз заявляє про перемогу над Газпромом у справі...

Додано: Суб 23 гру, 2017 23:43

lapay написав: freeze написав: плати 2 миллиарда долларов, которые никто не планировал отдавать ни по бюджетам принятым, ни по курсам заложенным. плати 2 миллиарда долларов, которые никто не планировал отдавать ни по бюджетам принятым, ни по курсам заложенным.

Їх ніхто і не буде віддавати. На крайняк є 176 млрд гривень штрафа АМКУ. З самого початку було зрозуміло, що результат буде зберігати статус кво. Їх ніхто і не буде віддавати. На крайняк є 176 млрд гривень штрафа АМКУ. З самого початку було зрозуміло, що результат буде зберігати статус кво.

арбитраж установил цену для поставок газа, которые «Газпром» осуществил на Украину в конце апреля—мае 2014 года, в размере $352 за 1 тыс. кубометров. Эти поставки были оплачены в конце 2014 года по компромиссной цене в $268 за 1 тыс. кубометров, но теперь украинская компания должна будет доплатить «Газпрому». Сам «Газпром» заявил, что по решению арбитража «Нафтогаз» должен выплатить $2,02 млрд «просроченной задолженности», а также проценты за каждый день просрочки начиная с 22 декабря в размере 0,03% суммы. Это связано с тем, что объемы за первый квартал 2014 года также должны быть оплачены «Нафтогазом» по контрактной, непересмотренной цене. Цена в $352 за 1 тыс. кубометров, как и предполагал “Ъ”, соответствует средней цене реверсных поставок на Украину из Европы в соответствующий период — то есть арбитраж все же отказался поддерживать концепцию «Нафтогаза» о том, что компания должна получать российский газ по цене немецкого хаба NCG без учета стоимости транспортировки.На этом фоне заявления «Нафтогаза» о том, что компания «выиграла арбитраж у "Газпрома" по всем спорным вопросам», выглядят как минимум преувеличенными. Хотя украинская компания действительно избежала перспективы штрафов по take-or-pay, она все же должна будет вернуть «Газпрому» сумму, сопоставимую с годовой выручкой за транзит газа. Кроме того, «Нафтогазу» придется еще два года — до 1 января 2020 года — покупать у «Газпрома» не менее 4 млрд кубометров в год, хотя цена российского газа по новой формуле (основанной на котировках NCG) может быть не слишком привлекательной в текущих условиях.