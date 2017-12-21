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Росіяни стверджують, що
"Нафтогаз" винен їм 2 мільярди...

Росіяни стверджують, що "Нафтогаз" винен їм 2 мільярди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:40

Росіяни стверджують, що "Нафтогаз" винен їм 2 мільярди...

Пропонуємо до обговорення:
Стокгольмський Арбітраж зобов'язав НАК "Нафтогаз України" виплатити "Газпрому" понад 2 мільярди доларів за поставлений газ.

Дивися повний текст Росіяни стверджують, що "Нафтогаз" винен їм 2 мільярди доларів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:40

Хтось бреше...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:58

  serg_vronsky написав:Хтось бреше...

"Врут все!" (с) Доктор Хаус.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 18:50

Нафтогаз этого никогда и не скрывал:
"Зазначається, що завдяки перегляду контрактної ціни Нафтогаз зекономив 1,8 млрд дол. на газі, придбаному у 2014-2015 рр."
Т.е., заплатят 2 млрд. вместо 4 млрд.

Не пэрэмога?
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 22:28

Re: Росіяни стверджують, що "Нафтогаз" винен їм 2 мільярди..

Только где сейчас взять эти 2$млрд. Доллар и без этого растет каждый день.
Надо опять обращаться к МВФ за кредитом, если дадут.

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yurmkr
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 22:33

  myshapiton написав:Нафтогаз этого никогда и не скрывал:
"Зазначається, що завдяки перегляду контрактної ціни Нафтогаз зекономив 1,8 млрд дол. на газі, придбаному у 2014-2015 рр."
Т.е., заплатят 2 млрд. вместо 4 млрд.

Не пэрэмога?

Если 2+2=4, то конечно перемога, а если 2+50, так вообще день победы. Но мне кажется формура несколько иная. Ведь в ней не учтен убыток Украины от реверса за три года.

Глава минэнерго Насалик(еще в 2016) на 7 минуте "Если говорить чисто по газу, я еще раз хочу подтвердить, что мы не взяли ни одного кубометра газа у РФ. Да, мы платим дороже, поскольку мы платим за транзит и по территории Украины, и по территории Европы и назад, и на сегодняшний день эта цена составляет 185 долларов. По прямому контракту с РФ эта цена бы составляла 140 долларов. НА сегодняшний день, это цена независимости."

Так какова цена "независимости" Украины за три года? 2+?
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 00:00

Re: Росіяни стверджують, що "Нафтогаз" винен їм 2 мільярди..

  cccp30000 написав:Да, мы платим дороже, поскольку мы платим за транзит и по территории Украины, и по территории Европы и назад,

ага, раше доплачиваем, чтобы их газ туда-сюда качать.
либо вы дурак, либо насалик, если верите в это, но есть еще варианты.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 08:00

РФ платит за транзит туда. Украина платит за газ: стоимость газа на границе РФ-Украина + транзит до ЕС + транзит обратно в Украину + интерес словацкой фирмы. Скорее Насалик прав насчёт цены газа из Европы. Другой вопрос в том, что ЕС кредитует словацкий газ, а у РФ предоплата.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 10:27

Re: Росіяни стверджують, що "Нафтогаз" винен їм 2 мільярди..

  mikola963 написав:РФ платит за транзит туда. Украина платит за газ: стоимость газа на границе РФ-Украина + транзит до ЕС + транзит обратно в Украину + интерес словацкой фирмы. Скорее Насалик прав насчёт цены газа из Европы. Другой вопрос в том, что ЕС кредитует словацкий газ, а у РФ предоплата.

Насалик трохи прибрехує. Газпром нам доплачує за транзит, якого немає. Переплата складає 20-25 доларів. Після рішення Арбітражу, можна купувати і напряму, тому що суд відмінив оплату за Лугандон.
Тільки, скоріш за все, залишиться стара схема.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 13:20

Це перемога ! Замість 2.2 млрд Україна повинна виплатити тільки 2.019 млрд.! :mrgreen:
warlamp
 
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