Стокгольмський Арбітраж зобов'язав НАК "Нафтогаз України" виплатити "Газпрому" понад 2 мільярди доларів за поставлений газ.
Дивися повний текст Росіяни стверджують, що "Нафтогаз" винен їм 2 мільярди доларів.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:40
Росіяни стверджують, що "Нафтогаз" винен їм 2 мільярди...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росіяни стверджують, що "Нафтогаз" винен їм 2 мільярди доларів.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:58
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss
Додано: П'ят 22 гру, 2017 18:50
Нафтогаз этого никогда и не скрывал:
"Зазначається, що завдяки перегляду контрактної ціни Нафтогаз зекономив 1,8 млрд дол. на газі, придбаному у 2014-2015 рр."
Т.е., заплатят 2 млрд. вместо 4 млрд.
Не пэрэмога?
Додано: П'ят 22 гру, 2017 22:28
Re: Росіяни стверджують, що "Нафтогаз" винен їм 2 мільярди..
Только где сейчас взять эти 2$млрд. Доллар и без этого растет каждый день.
Надо опять обращаться к МВФ за кредитом, если дадут.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 22:33
Если 2+2=4, то конечно перемога, а если 2+50, так вообще день победы. Но мне кажется формура несколько иная. Ведь в ней не учтен убыток Украины от реверса за три года.
Глава минэнерго Насалик(еще в 2016) на 7 минуте "Если говорить чисто по газу, я еще раз хочу подтвердить, что мы не взяли ни одного кубометра газа у РФ. Да, мы платим дороже, поскольку мы платим за транзит и по территории Украины, и по территории Европы и назад, и на сегодняшний день эта цена составляет 185 долларов. По прямому контракту с РФ эта цена бы составляла 140 долларов. НА сегодняшний день, это цена независимости."
Так какова цена "независимости" Украины за три года? 2+?
имхо
Додано: Суб 23 гру, 2017 00:00
Re: Росіяни стверджують, що "Нафтогаз" винен їм 2 мільярди..
Додано: Суб 23 гру, 2017 08:00
РФ платит за транзит туда. Украина платит за газ: стоимость газа на границе РФ-Украина + транзит до ЕС + транзит обратно в Украину + интерес словацкой фирмы. Скорее Насалик прав насчёт цены газа из Европы. Другой вопрос в том, что ЕС кредитует словацкий газ, а у РФ предоплата.
Додано: Суб 23 гру, 2017 10:27
Re: Росіяни стверджують, що "Нафтогаз" винен їм 2 мільярди..
Насалик трохи прибрехує. Газпром нам доплачує за транзит, якого немає. Переплата складає 20-25 доларів. Після рішення Арбітражу, можна купувати і напряму, тому що суд відмінив оплату за Лугандон.
Тільки, скоріш за все, залишиться стара схема.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 23 гру, 2017 13:20
Це перемога ! Замість 2.2 млрд Україна повинна виплатити тільки 2.019 млрд.!
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