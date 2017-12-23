Декрет Про розвиток цифрової економіки в Білорусі підписав президент Олександр Лукашенко.
Дивися повний текст Білорусь офіційно дозволила криптовалюти - ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:36
Білорусь офіційно дозволила криптовалюти - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Білорусь офіційно дозволила криптовалюти - ЗМІ.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:36
Беларусы - молодцы. Когда, интересно, до наших дойдет, что крипту надо легализировать, а не воевать с теми, кто ее популяризирует?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
реклама
|