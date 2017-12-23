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Білорусь офіційно дозволила
криптовалюти - ЗМІ

Білорусь офіційно дозволила криптовалюти - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:36

Білорусь офіційно дозволила криптовалюти - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Декрет Про розвиток цифрової економіки в Білорусі підписав президент Олександр Лукашенко.

Дивися повний текст Білорусь офіційно дозволила криптовалюти - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:36

Беларусы - молодцы. Когда, интересно, до наших дойдет, что крипту надо легализировать, а не воевать с теми, кто ее популяризирует?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 19:16

Это все хорошо, но зачем врать о том, что они первые?
myshapiton
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