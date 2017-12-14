Народні депутати від фракції партії "Блок Петра Порошенка" пропонують знизити ставку ПДВ до 7% з 20% для виробників сільськогосподарської продукції.
Дивися повний текст Депутати пропонують знизити ставку ПДВ для сільгоспвиробників.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:45
Депутати пропонують знизити ставку ПДВ для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують знизити ставку ПДВ для сільгоспвиробників.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:45
Может сразу по типу военного сбора введем сельскохозяйственный сбор, чего уж там, помогать так помогать. А остальные пущай сами как нибудь Этож прелесть, а не страна, городов нет, ничего нет, кругом одни поля
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