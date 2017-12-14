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Депутати пропонують
знизити ставку ПДВ для...

Депутати пропонують знизити ставку ПДВ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:45

Депутати пропонують знизити ставку ПДВ для...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати від фракції партії "Блок Петра Порошенка" пропонують знизити ставку ПДВ до 7% з 20% для виробників сільськогосподарської продукції.

Дивися повний текст Депутати пропонують знизити ставку ПДВ для сільгоспвиробників.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:45

Может сразу по типу военного сбора введем сельскохозяйственный сбор, чего уж там, помогать так помогать. А остальные пущай сами как нибудь :) Этож прелесть, а не страна, городов нет, ничего нет, кругом одни поля ;)
Igorten
 
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