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ПриватБанк буде докапіталізований
ще на 16 млрд грн

ПриватБанк буде докапіталізований ще на 16 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 18:06

ПриватБанк буде докапіталізований ще на 16 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Приватбанк вирішив докапіталізуватися ще на 16 млрд гривень.

Дивися повний текст ПриватБанк буде докапіталізований ще на 16 млрд грн.
R2
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