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Поліція попередила спробу
вивезення збагаченого урану із...

Поліція попередила спробу вивезення збагаченого урану із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 19:06

Поліція попередила спробу вивезення збагаченого урану із...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.

Дивися повний текст Поліція попередила спробу вивезення збагаченого урану із зони ЧАЕС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 19:06

Как сообщалось, Вильнянский райсуд Запорожья вынес приговор 33-летней женщине, которая десять лет хранила более 40 килограммов урана.


Это, собственно, как?
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 21:07

Случайно оторвались от Фейсбука(были траблы с Инетом), и тут вдруг такЭ!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 02:02

  Sommer написав:
Как сообщалось, Вильнянский райсуд Запорожья вынес приговор 33-летней женщине, которая десять лет хранила более 40 килограммов урана.


Это, собственно, как?


Скорее всего урановая руда была там.
А здесь тоже какая то шняга. Обогащенный уран в сумке на сидении в салоне перевозили? Это были или идиоты, или это додумали менты :shock:

На самом деле, уран слабо радиоактивен.
Однако, при превращении его в UF6 , он превращается в токсичный химикат, при контакте с водой образующий фтористоводородную кислоту (Эту кислоту называют травильной, так как с ее помощью травят стекло). Поэтому предприятия, обогащающие уран, требуют такого же уровня безопасности и защиты, как и химические предприятия, работающие с фтором, что включает в себя хранение газа UF6 под слабым давлением и использование дополнительной герметизации при работе под высоким давлением.
Повторно используемый уран должен находиться под серьезной защитой, так как изотопы 232U, которые в нем содержатся, распадаются на элементы, выделяющие сильное гамма-излучение Обогащенный уран, как правило, можно повторно использовать только один раз
EKO
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