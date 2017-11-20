Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.
Дивися повний текст Поліція попередила спробу вивезення збагаченого урану із зони ЧАЕС.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 19:06
Поліція попередила спробу вивезення збагаченого урану із...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліція попередила спробу вивезення збагаченого урану із зони ЧАЕС.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 19:06
Это, собственно, как?
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 21:07
Случайно оторвались от Фейсбука(были траблы с Инетом), и тут вдруг такЭ!)))
Додано: Суб 23 гру, 2017 02:02
Скорее всего урановая руда была там.
А здесь тоже какая то шняга. Обогащенный уран в сумке на сидении в салоне перевозили? Это были или идиоты, или это додумали менты
На самом деле, уран слабо радиоактивен.
Однако, при превращении его в UF6 , он превращается в токсичный химикат, при контакте с водой образующий фтористоводородную кислоту (Эту кислоту называют травильной, так как с ее помощью травят стекло). Поэтому предприятия, обогащающие уран, требуют такого же уровня безопасности и защиты, как и химические предприятия, работающие с фтором, что включает в себя хранение газа UF6 под слабым давлением и использование дополнительной герметизации при работе под высоким давлением.
Повторно используемый уран должен находиться под серьезной защитой, так как изотопы 232U, которые в нем содержатся, распадаются на элементы, выделяющие сильное гамма-излучение Обогащенный уран, как правило, можно повторно использовать только один раз
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