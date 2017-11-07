RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Goldman запускає майданчик
для торгівлі біткойном

Goldman запускає майданчик для торгівлі біткойном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 19:39

Goldman запускає майданчик для торгівлі біткойном

Пропонуємо до обговорення:
Goldman Sachs Group Inc. планує увійти в бізнес з торгівлі криптовалютами, такими як біткойн, повідомляє Bloomberg News з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Дивися повний текст Goldman запускає майданчик для торгівлі біткойном.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78909
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 19:39

Они же недавно кричали, что это идиотизм! Кроме того, сегодня биткоин пузырь лопнул и уже совсем скоро его цена достигнет нуля, поэтому срочно, кто еще не избавился от этих (по словам Охрименко) циферек в компьютере, перекидывайте их сюда 1A3jqRVDXhaprLFc6p9ScdJ4vMve75jUeV ;)
Ferox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 438
З нами з: 17.03.14
Подякував: 87 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 20:35

  Ferox написав:Они же недавно кричали, что это идиотизм! Кроме того, сегодня биткоин пузырь лопнул и уже совсем скоро его цена достигнет нуля, поэтому срочно, кто еще не избавился от этих (по словам Охрименко) циферек в компьютере, перекидывайте их сюда 1A3jqRVDXhaprLFc6p9ScdJ4vMve75jUeV ;)


А какая им хрен разница, это же не они торгуют, они снимают свою комиссию. Если есть куча жадных до срубить бабла то почему бы на них не нажиться ? Они свои поимеют в любом случае, в трусах вы уйдете хоть без трусов :) Если завтра в рост пойдут табуретки и народ в них будет вкладываться то они и площадку отдельно под табуретки сделают ;)

Но для особо приверженных есть старое "Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья" ... дальше цитировать нельзя, патриоты не поймут, но суть где то такая :)
Igorten
 
Повідомлень: 2796
З нами з: 01.11.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 22:58

Крипта сыпанулась вниз, а на дне для толчка нужны хорошие новости... И тут вдруг они стали "просачиваться" пачками)))
https://news.finance.ua/ru/news/-/417484/pavel-durov-nameren-sozdat-svoyu-kriptovalyutu
https://news.finance.ua/ru/news/-/417482/belarus-ofitsialno-razreshila-kriptovalyuty-smi
https://news.finance.ua/ru/news/-/417494/v-kitae-torguyut-bitkojnami-nesmotrya-na-zapret-vlastej
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6339
З нами з: 30.11.11
Подякував: 570 раз.
Подякували: 1410 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 43 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У січні-жовтні від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі...
R2 » П'ят 15 гру, 2017 20:59
4 151
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 гру, 2017 19:21
lapay
Goldman Sachs дав прогноз вартості Bitcoin 1, 2, 3
R2 » Вів 07 лис, 2017 14:50
20 1053
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2017 15:13
victor_kandalov
У січні-серпні від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі...
R2 » Сер 18 жов, 2017 23:15
1 192
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 жов, 2017 23:15
bodia1406
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (2648)
23.12.2017 22:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.