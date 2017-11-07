Goldman Sachs Group Inc. планує увійти в бізнес з торгівлі криптовалютами, такими як біткойн, повідомляє Bloomberg News з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
Дивися повний текст Goldman запускає майданчик для торгівлі біткойном.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 19:39
Goldman запускає майданчик для торгівлі біткойном
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Goldman запускає майданчик для торгівлі біткойном.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 19:39
Они же недавно кричали, что это идиотизм! Кроме того, сегодня биткоин пузырь лопнул и уже совсем скоро его цена достигнет нуля, поэтому срочно, кто еще не избавился от этих (по словам Охрименко) циферек в компьютере, перекидывайте их сюда 1A3jqRVDXhaprLFc6p9ScdJ4vMve75jUeV ;)
Додано: П'ят 22 гру, 2017 20:35
А какая им хрен разница, это же не они торгуют, они снимают свою комиссию. Если есть куча жадных до срубить бабла то почему бы на них не нажиться ? Они свои поимеют в любом случае, в трусах вы уйдете хоть без трусов Если завтра в рост пойдут табуретки и народ в них будет вкладываться то они и площадку отдельно под табуретки сделают
Но для особо приверженных есть старое "Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья" ... дальше цитировать нельзя, патриоты не поймут, но суть где то такая
Додано: П'ят 22 гру, 2017 22:58
Крипта сыпанулась вниз, а на дне для толчка нужны хорошие новости... И тут вдруг они стали "просачиваться" пачками)))
https://news.finance.ua/ru/news/-/417484/pavel-durov-nameren-sozdat-svoyu-kriptovalyutu
https://news.finance.ua/ru/news/-/417482/belarus-ofitsialno-razreshila-kriptovalyuty-smi
https://news.finance.ua/ru/news/-/417494/v-kitae-torguyut-bitkojnami-nesmotrya-na-zapret-vlastej
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