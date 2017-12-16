Сьогодні виповнюється рік з того часу, як парламент направив на підпис президента прийнятий законопроект № 5553.
Дивися повний текст Порошенко вже рік думає над гарантіями ПриватБанку.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 21:08
Порошенко вже рік думає над гарантіями ПриватБанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко вже рік думає над гарантіями ПриватБанку.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 21:08
Прикольно, а я и не знал, у жены там денюшка, говорю спи спокойно, а оно оказывается вот оно как, спасибо финансам. Вот такое правовое государство от первых лиц государства. И что вы хотите от простых людей ?
Додано: Суб 23 гру, 2017 12:56
Просто Гарант с приватизацией затянул. Вылечат и приватизируют. Ни каких гарантий.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Суб 23 гру, 2017 13:19
так у нас во всех отраслях такое - ИБД, а на самом деле - пшик. Кто сможет назвать хоть одну реформированную отрасль которая после "рехформ" стала работать как надо?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss
Додано: Суб 23 гру, 2017 19:20
Re: Порошенко вже рік думає над гарантіями ПриватБанку
Господа модераторы когда удаляете сообщения вы хоть в ЛС пишите причину, как делают на нормальных ресурсах!
И потрудитесь объяснить что с сообщением было не так? Или у вас распорядок придерживаться одной позиции или точки зрения?
Додано: Суб 23 гру, 2017 19:25
Не знаю почему удалили, но повторюсь: вот здесь https://news.finance.ua/ru/news/-/394332 детально расписано почему закон вероятнее всего подписан не будет.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Суб 23 гру, 2017 20:17
Re: Порошенко вже рік думає над гарантіями ПриватБанку
На боярышник похоже.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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