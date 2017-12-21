11 жовтня, в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу.
Дивися повний текст Гройсман повідомив, коли відбудеться наступний перерахунок пенсій.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 22:15
Гройсман повідомив, коли відбудеться наступний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман повідомив, коли відбудеться наступний перерахунок пенсій.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 22:15
гройцман, а как делали когда-то политики?; гройцман, а это ты называешь перерасчетом, 5млн. - по 400грн., 4млн - по200грн?
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