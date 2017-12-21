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Гройсман повідомив, коли
відбудеться наступний...

Гройсман повідомив, коли відбудеться наступний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 22:15

Гройсман повідомив, коли відбудеться наступний...

Пропонуємо до обговорення:
11 жовтня, в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу.

Дивися повний текст Гройсман повідомив, коли відбудеться наступний перерахунок пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 22:15

гройцман, а как делали когда-то политики?; гройцман, а это ты называешь перерасчетом, 5млн. - по 400грн., 4млн - по200грн?
Cactus
 
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