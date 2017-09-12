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Bank in Frankfurt и RBC

Банковская гарантия Deutsche Bank in Frankfurt и RBC
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 00:10

Банковская гарантия Deutsche Bank in Frankfurt и RBC

Консультация по оформлению и предоставление банковской гарантии Deutsche Bank in Frankfurt и RBC (Royal Bank of Canada).
Срок оформления 7-14 дней.
Комиссия за выдачу банковской гарантии зависит от величины гарантийной суммы. Как правило, она составляет от 4% до 12% от желаемой суммы.
Минимальная сумма банковской гарантии от 5 млн. евро, чем больше сумма, тем меньше процент.
На размер комиссии влияет срок, на который выдается банковская гарантия, а также наличие либо отсутствие обеспечения, залог, фонды или их отсутствие.
Наша компания сможет предоставить процедуру по применению банковской гарантии в зависимости от желания использования данного инструмента клиентом.
Каждая процедура является уникальной сама по себе, потому что причины и потребности клиентов разные, на это влияют следующие факторы:
- сумма банковской гарантии
- срок получения банковской гарантии
- срок действия банковской гарантии
- под какой проект необходима банковская гарантия и т.д.
Наша компания сможет качественно выполнить свою работу имея в своем штате финансистов и банкиров из ведущих международных финансовых фондов с опытом работы более десяти лет в международных финансовых структурах.
Мы в состоянии довести любую ситуацию до логического конца.
Так же, можем осуществить содействие в оформлении одной из нескольких программ финансового трейдинга.
Любая процедура в нашей компании сопровождается оформлением договора с клиентом в нашем офисе в г.Рига, Латвия, в котором четко расписаны все требования и условия контракта.
В Украине и России имеем своего агента, который всегда сможет выйти на связь, дать первоначальные пояснения и связать Вас с центральным офисом в Риге или вылететь в любую удобную страну мира заранее согласовав свой вылет с клиентом.
intermet
 
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