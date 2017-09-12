Банковская гарантия Deutsche Bank in Frankfurt и RBC

Додано: Суб 23 гру, 2017 00:10

Консультация по оформлению и предоставление банковской гарантии Deutsche Bank in Frankfurt и RBC (Royal Bank of Canada).

Срок оформления 7-14 дней.

Комиссия за выдачу банковской гарантии зависит от величины гарантийной суммы. Как правило, она составляет от 4% до 12% от желаемой суммы.

Минимальная сумма банковской гарантии от 5 млн. евро, чем больше сумма, тем меньше процент.

На размер комиссии влияет срок, на который выдается банковская гарантия, а также наличие либо отсутствие обеспечения, залог, фонды или их отсутствие.

Наша компания сможет предоставить процедуру по применению банковской гарантии в зависимости от желания использования данного инструмента клиентом.

Каждая процедура является уникальной сама по себе, потому что причины и потребности клиентов разные, на это влияют следующие факторы:

- сумма банковской гарантии

- срок получения банковской гарантии

- срок действия банковской гарантии

- под какой проект необходима банковская гарантия и т.д.

Наша компания сможет качественно выполнить свою работу имея в своем штате финансистов и банкиров из ведущих международных финансовых фондов с опытом работы более десяти лет в международных финансовых структурах.

Мы в состоянии довести любую ситуацию до логического конца.

Так же, можем осуществить содействие в оформлении одной из нескольких программ финансового трейдинга.

Любая процедура в нашей компании сопровождается оформлением договора с клиентом в нашем офисе в г.Рига, Латвия, в котором четко расписаны все требования и условия контракта.

В Украине и России имеем своего агента, который всегда сможет выйти на связь, дать первоначальные пояснения и связать Вас с центральным офисом в Риге или вылететь в любую удобную страну мира заранее согласовав свой вылет с клиентом.