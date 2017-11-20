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Павло Дуров має намір
створити свою криптовалюту

Павло Дуров має намір створити свою криптовалюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 00:10

Павло Дуров має намір створити свою криптовалюту

Пропонуємо до обговорення:
Творець месенджера Telegram Павло Дуров має намір створити власну криптовалюту.

Дивися повний текст Павло Дуров має намір створити свою криптовалюту.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 00:18

а смысл делать? есть уже tigereum- бот для FB,вк, твиттера итд. выполняет те же функции, а скорее всего проще будет его добавить в телеграм
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Дуркоін?
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 14:42

NetSerpent хехе) дуркоин то скорее у нас будет
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