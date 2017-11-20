Творець месенджера Telegram Павло Дуров має намір створити власну криптовалюту.
Дивися повний текст Павло Дуров має намір створити свою криптовалюту.
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Додано: Суб 23 гру, 2017 00:10
Павло Дуров має намір створити свою криптовалюту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Павло Дуров має намір створити свою криптовалюту.
Додано: Суб 23 гру, 2017 00:18
а смысл делать? есть уже tigereum- бот для FB,вк, твиттера итд. выполняет те же функции, а скорее всего проще будет его добавить в телеграм
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