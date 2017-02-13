У січні на виставці CES 2018 у Лас-Вегасі LG представить нові моделі двох моніторів, призначених для відеоредакторів, фотографів і розробників програмного забезпечення.
Дивися повний текст LG анонсувала 5К-монітор для художників і дизайнерів.
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Додано: Суб 23 гру, 2017 00:31
LG анонсувала 5К-монітор для художників і дизайнерів
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Дивися повний текст LG анонсувала 5К-монітор для художників і дизайнерів.
Додано: Суб 23 гру, 2017 00:31
А смысл какой? Как по мне с головой достаточно 16:10 2560*1600 или бюджетный вариант 27" 2560*1440
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 23 гру, 2017 09:28
Додано: Суб 23 гру, 2017 13:16
и сколько это чудо техники будет стоить? как чугунный мост?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss
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