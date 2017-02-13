RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
LG анонсувала 5К-монітор
для художників і дизайнерів

LG анонсувала 5К-монітор для художників і дизайнерів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 00:31

LG анонсувала 5К-монітор для художників і дизайнерів

Пропонуємо до обговорення:
У січні на виставці CES 2018 у Лас-Вегасі LG представить нові моделі двох моніторів, призначених для відеоредакторів, фотографів і розробників програмного забезпечення.

Дивися повний текст LG анонсувала 5К-монітор для художників і дизайнерів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78909
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 00:31

А смысл какой? Как по мне с головой достаточно 16:10 2560*1600 или бюджетный вариант 27" 2560*1440
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 729
З нами з: 07.08.17
Подякував: 286 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 09:28

  antonivs3 написав:А смысл какой? Как по мне с головой достаточно 16:10 2560*1600 или бюджетный вариант 27" 2560*1440

Маркетинг: их же втюхивать вдвое дороже можно!!! Типо прохвессионалам, у которых бабло бедро давит...
Radon
 
Повідомлень: 826
З нами з: 30.07.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 13:16

и сколько это чудо техники будет стоить? как чугунный мост?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss
RomanTik
 
Повідомлень: 1506
З нами з: 06.01.16
Подякував: 1877 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 46 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Tesla анонсувала ціни на сонячну черепицю
R2 » Вів 01 сер, 2017 22:55
7 544
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 сер, 2017 07:51
libeconomy
Microsoft анонсувала свою відповідь MacBook Pro – Surface La
R2 » П'ят 05 тра, 2017 08:20
5 585
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 тра, 2017 14:00
Вкладчик1234
SpaceX анонсувала запуск космічної вантажівки Dragon до МКС
R2 » Пон 13 лют, 2017 06:47
2 519
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лют, 2017 14:13
herr_stratege
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (2648)
23.12.2017 22:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.