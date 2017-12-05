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Не повинно бути обраних -
Гройсман висловився про...

Не повинно бути обраних - Гройсман висловився про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 08:23

Не повинно бути обраних - Гройсман висловився про...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада повинна врегулювати питання автомобілів з іноземною реєстрацією.

Дивися повний текст Не повинно бути обраних - Гройсман висловився про "євробляхи".
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 08:23

Южанина давала интервью и пояснила: растаможить можно будет авто, с евро 3 не позднее 2000 года производства ( аналог 3251). Ставки растаможки зависят от объема двигателя.
knoppixx
 
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Ну так про ставки все говорят еще с 2005го. Или он глухой?
arheops
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 11:06

  knoppixx написав:Южанина давала интервью и пояснила: растаможить можно будет авто, с евро 3 не позднее 2000 года производства ( аналог 3251). Ставки растаможки зависят от объема двигателя.


растаможить б*** невозможно. они же не купленные.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 15:15

А чому не введуть як в інших Європейських країнах, наклейки на скло про оплату 15-20 євро за 10-15 днів перебування іноземного авто в державі в'їзду. Так є в Угорщині, Австрії, Словенії, Чехії та інших. Таким чином би і збирали на ремонт доріг від користування іноземними авто. Хто на українських номерах, ті ж платять в іноземних державах при в'їзді, то хай платять і іноземні авто при в'їзді до нас.
okrusukr
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 15:37

Re: Не повинно бути обраних - Гройсман висловився про...

Не должно быть избранных - Гройсман высказался
и застрелился?
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 16:01

Запасся попкорном и жду... Грося в предвыборный год бросится закручивать гайки владельцам "евроблях"?))) Что, серьезно? Ну-ну
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 16:07

  antey1969 написав:Запасся попкорном и жду... Грося в предвыборный год бросится закручивать гайки владельцам "евроблях"?))) Что, серьезно? Ну-ну


если это случится - получит голосов больше чем тимошенко и ссака вместе взятые. даже мой.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 16:30

  yarg написав: если это случится - получит голосов больше чем тимошенко и ссака вместе взятые. даже мой.

Голос своего собственного бота получить - это мощно))) Жгите еще!
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 17:56

  okrusukr написав:А чому не введуть як в інших Європейських країнах, наклейки на скло про оплату 15-20 євро за 10-15 днів перебування іноземного авто в державі в'їзду. Так є в Угорщині, Австрії, Словенії, Чехії та інших. Таким чином би і збирали на ремонт доріг від користування іноземними авто. Хто на українських номерах, ті ж платять в іноземних державах при в'їзді, то хай платять і іноземні авто

Это 500 евро за год, платить не будут- добавив их, можно заменить б*** на новую, плюс на тот же год условно легальную.
Тут когда речь идет о 500 евро разово- и то кричат об ущемлении прав человека и свобод потребителя.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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