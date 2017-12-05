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Не повинно бути обраних - Гройсман висловився про...
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Додано: Суб 23 гру, 2017 08:23
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада повинна врегулювати питання автомобілів з іноземною реєстрацією.
Дивися повний текст Не повинно бути обраних - Гройсман висловився про "євробляхи"
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R2
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Додано: Суб 23 гру, 2017 08:23
Южанина давала интервью и пояснила: растаможить можно будет авто, с евро 3 не позднее 2000 года производства ( аналог 3251). Ставки растаможки зависят от объема двигателя.
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knoppixx
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Додано: Суб 23 гру, 2017 09:08
Ну так про ставки все говорят еще с 2005го. Или он глухой?
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arheops
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Додано: Суб 23 гру, 2017 11:06
knoppixx написав:
Южанина давала интервью и пояснила: растаможить можно будет авто, с евро 3 не позднее 2000 года производства ( аналог 3251). Ставки растаможки зависят от объема двигателя.
растаможить б*** невозможно. они же не купленные.
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yarg
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Додано: Суб 23 гру, 2017 15:15
А чому не введуть як в інших Європейських країнах, наклейки на скло про оплату 15-20 євро за 10-15 днів перебування іноземного авто в державі в'їзду. Так є в Угорщині, Австрії, Словенії, Чехії та інших. Таким чином би і збирали на ремонт доріг від користування іноземними авто. Хто на українських номерах, ті ж платять в іноземних державах при в'їзді, то хай платять і іноземні авто при в'їзді до нас.
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okrusukr
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Додано: Суб 23 гру, 2017 15:37
Не должно быть избранных - Гройсман высказался
и застрелился?
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rjkz
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Додано: Суб 23 гру, 2017 16:01
Запасся попкорном и жду... Грося в предвыборный год бросится закручивать гайки владельцам "евроблях"?))) Что, серьезно? Ну-ну
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antey1969
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Додано: Суб 23 гру, 2017 16:07
antey1969 написав:
Запасся попкорном и жду... Грося в предвыборный год бросится закручивать гайки владельцам "евроблях"?))) Что, серьезно? Ну-ну
если это случится - получит голосов больше чем тимошенко и ссака вместе взятые. даже мой.
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yarg
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Додано: Суб 23 гру, 2017 16:30
yarg написав:
если это случится - получит голосов больше чем тимошенко и ссака вместе взятые. даже мой.
Голос своего собственного бота получить - это мощно))) Жгите еще!
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antey1969
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Додано: Суб 23 гру, 2017 17:56
okrusukr написав:
А чому не введуть як в інших Європейських країнах, наклейки на скло про оплату 15-20 євро за 10-15 днів перебування іноземного авто в державі в'їзду. Так є в Угорщині, Австрії, Словенії, Чехії та інших. Таким чином би і збирали на ремонт доріг від користування іноземними авто. Хто на українських номерах, ті ж платять в іноземних державах при в'їзді, то хай платять і іноземні авто
Это 500 евро за год, платить не будут- добавив их, можно заменить б*** на новую, плюс на тот же год условно легальную.
Тут когда речь идет о 500 евро разово- и то кричат об ущемлении прав человека и свобод потребителя.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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