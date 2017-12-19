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У Китаї запустили найбільшу
в світі плавучу...

У Китаї запустили найбільшу в світі плавучу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 11:08

У Китаї запустили найбільшу в світі плавучу...

Пропонуємо до обговорення:
У китайському місті Хуайнан запрацювала найбільша в світі плавуча фотоелектростанція.

Дивися повний текст У Китаї запустили найбільшу в світі плавучу фотоелектростанцію (відео).
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 11:08

а гед же ватнички , рассказывающие что "солнечные электростанции строят только в европе и только на дотациях. И вааще - пакупайте газ у газпрома и не рыпайтесь" ? попрятались . с.ки в окошки отдельных квартир.... :)
yarg
 
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