У китайському місті Хуайнан запрацювала найбільша в світі плавуча фотоелектростанція.
Дивися повний текст У Китаї запустили найбільшу в світі плавучу фотоелектростанцію (відео).
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Додано: Суб 23 гру, 2017 11:08
У Китаї запустили найбільшу в світі плавучу...
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Дивися повний текст У Китаї запустили найбільшу в світі плавучу фотоелектростанцію (відео).
Додано: Суб 23 гру, 2017 11:08
а гед же ватнички , рассказывающие что "солнечные электростанции строят только в европе и только на дотациях. И вааще - пакупайте газ у газпрома и не рыпайтесь" ? попрятались . с.ки в окошки отдельных квартир.... :)
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