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Ціна на газ рахуватиметься
за новою формулою – Гройсман

Ціна на газ рахуватиметься за новою формулою – Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 13:15

Ціна на газ рахуватиметься за новою формулою – Гройсман

Пропонуємо до обговорення:
З наступного опалювального сезону ціна на газ для населення рахуватиметься за новою формулою.

Дивися повний текст Ціна на газ рахуватиметься за новою формулою – Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 13:52

формула де, базіка? хто газ вимірює краплинами? за 5 млрд кубів/рік заплатимо і не братимо? пєтя, ти отаке підсунув тільки шоб тебе не підсидів? сором!
noyesnoyes
 
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О, мордатый новую "схемку" придумал, ура.
драйвер
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 14:53

Премьер-министр " также отметил, что если Украина сама будет обеспечивать себя газом, цена на ресурс значительно снизится." :lol:
Перед тем, как обещать, для начала надо было узнать по этому поводу мнение МВФ и конкретных владельцев украинского газа: Коломойского, Боголюбова, Злочевского, Пинчука, Фирташа, Ахметова, Новинского, Онищенко, Авакова и др.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 15:45

ну как тут не вспомнить древнее китайское проклятие - "что бы ты жил во времена перемен."
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 17:26

  noyesnoyes написав:формула де, базіка?

Что там долго думать: цена на хабе в в Баумгартене с коэффициентом... пусть будет 2(зависит от количества запланированных к покупке яхт), плюс доставка и все остальные начисления.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 00:38

Re: Ціна на газ рахуватиметься за новою формулою – Гройсман

Гройсман также добавил, что Украина должна была это сделать 10 лет назад.

но не 4, 3 , 2 или год назад.
miroshnich007
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