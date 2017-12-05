З наступного опалювального сезону ціна на газ для населення рахуватиметься за новою формулою.
Дивися повний текст Ціна на газ рахуватиметься за новою формулою – Гройсман.
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Додано: Суб 23 гру, 2017 13:15
Ціна на газ рахуватиметься за новою формулою – Гройсман
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на газ рахуватиметься за новою формулою – Гройсман.
Додано: Суб 23 гру, 2017 13:52
формула де, базіка? хто газ вимірює краплинами? за 5 млрд кубів/рік заплатимо і не братимо? пєтя, ти отаке підсунув тільки шоб тебе не підсидів? сором!
Додано: Суб 23 гру, 2017 14:53
Премьер-министр " также отметил, что если Украина сама будет обеспечивать себя газом, цена на ресурс значительно снизится."
Перед тем, как обещать, для начала надо было узнать по этому поводу мнение МВФ и конкретных владельцев украинского газа: Коломойского, Боголюбова, Злочевского, Пинчука, Фирташа, Ахметова, Новинского, Онищенко, Авакова и др.
Додано: Суб 23 гру, 2017 15:45
ну как тут не вспомнить древнее китайское проклятие - "что бы ты жил во времена перемен."
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss
Додано: Суб 23 гру, 2017 17:26
Додано: Нед 24 гру, 2017 00:38
Re: Ціна на газ рахуватиметься за новою формулою – Гройсман
но не 4, 3 , 2 или год назад.
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