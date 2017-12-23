Кількість зареєстрованих безробітних склала 1,2% населення працездатного віку.
Дивися повний текст В Україні стало більше безробітних.
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Додано: Суб 23 гру, 2017 14:13
В Україні стало більше безробітних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні стало більше безробітних.
Додано: Суб 23 гру, 2017 14:13
Бред какой-то, вы уже разберитесь, или больше стало безработных,или всё-же меньше. Каждый раз статья с какими-то цифрами и новым обоснованием неизвестно чего. И вообще,зачем украинцам работать,если есть служба занятости,которая годами содержит всех кому лень?!?!? Что за глупость? Тоже придумали РАБОТАТЬ? Оно украинцам надо? Деньги дадут и так.
Мне ещё нравятся статьи от поляков,что украинцы не хотят дешево работать! Всё, поляки, шаре конец,у украинцев есть центр занятости,зачем им пахать? - Сиди себе,внимай телеку и попивай чаёк, проблем- то.
Додано: Суб 23 гру, 2017 18:42
Re: В Україні стало більше безробітних
Додано: Суб 23 гру, 2017 19:06
Re: В Україні стало більше безробітних
Чушь. 70% от официальной ЗП но не боолее 4 прожиточных. Знакомый ару лет назад попал под сокращение, получал пока не нашел наботу больше 5000
Додано: Суб 23 гру, 2017 19:18
Сам ты чушь, 60% от минималки посчитай сколько это. И чтобы получать эти деньги, нужно ещё проходить всякие семинары, проходить собеседования от компаний, на которых назначает фонд. Но в Киеве розовоочковом конечно пособие 5000 грн.
Додано: Суб 23 гру, 2017 22:30
цифры очень занижены, безработных гораздо больше, и причина - отсутствие работы. Рабство в понятие РАБОТА не включаю
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