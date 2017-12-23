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В Україні стало
більше безробітних

В Україні стало більше безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 14:13

В Україні стало більше безробітних

Пропонуємо до обговорення:
Кількість зареєстрованих безробітних склала 1,2% населення працездатного віку.

Дивися повний текст В Україні стало більше безробітних.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 14:13

Бред какой-то, вы уже разберитесь, или больше стало безработных,или всё-же меньше. Каждый раз статья с какими-то цифрами и новым обоснованием неизвестно чего. И вообще,зачем украинцам работать,если есть служба занятости,которая годами содержит всех кому лень?!?!? Что за глупость? Тоже придумали РАБОТАТЬ? Оно украинцам надо? Деньги дадут и так.
Мне ещё нравятся статьи от поляков,что украинцы не хотят дешево работать! Всё, поляки, шаре конец,у украинцев есть центр занятости,зачем им пахать? - Сиди себе,внимай телеку и попивай чаёк, проблем- то.
драйвер
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 18:42

Re: В Україні стало більше безробітних

  драйвер написав:И вообще,зачем украинцам работать,если есть служба занятости,которая годами содержит всех кому лень?!?!? Что за глупость?

Из-за жлобов-работодателей выплаты по безработице составляют максимум 1600 грн. Так что становиться на учёт службы занятости нет смысла.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 19:06

Re: В Україні стало більше безробітних

  BIGor написав:Из-за жлобов-работодателей выплаты по безработице составляют максимум 1600 грн.

Чушь. 70% от официальной ЗП но не боолее 4 прожиточных. Знакомый ару лет назад попал под сокращение, получал пока не нашел наботу больше 5000
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 19:18

  Faceless написав:
  BIGor написав:Из-за жлобов-работодателей выплаты по безработице составляют максимум 1600 грн.

Чушь. 70% от официальной ЗП но не боолее 4 прожиточных. Знакомый ару лет назад попал под сокращение, получал пока не нашел наботу больше 5000

Сам ты чушь, 60% от минималки посчитай сколько это. И чтобы получать эти деньги, нужно ещё проходить всякие семинары, проходить собеседования от компаний, на которых назначает фонд. Но в Киеве розовоочковом конечно пособие 5000 грн.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:30

цифры очень занижены, безработных гораздо больше, и причина - отсутствие работы. Рабство в понятие РАБОТА не включаю
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