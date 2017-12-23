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В Україні оприлюднять
реєстр неплатників аліментів

В Україні оприлюднять реєстр неплатників аліментів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 14:19

В Україні оприлюднять реєстр неплатників аліментів

Пропонуємо до обговорення:
3 мільйони українських дітей живуть у неповних сім'ях

Дивися повний текст В Україні оприлюднять реєстр неплатників аліментів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 14:19

Неужели? Хоть одна толковая инициатива. Как можно не заботится о собственном чаде?!?!? Звери что ли? Список родителей,избегающих собственных детей нужно публиковать два раза в неделю во всех СМИ. Чтоб женщины подобных элементов сторонились. Не нужно размножать подобную М разь.
драйвер
 
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  драйвер написав:Неужели? Хоть одна толковая инициатива. Как можно не заботится о собственном чаде?!?!? Звери что ли? Список родителей,избегающих собственных детей нужно публиковать два раза в неделю во всех СМИ. Чтоб женщины подобных элементов сторонились. Не нужно размножать подобную М разь.

а женщины все сплошные ангелы и тратят алименты только на ребенка? знаю одну такую "маму" - так большую часть полученных денег тратит на пьянки, а на ребенка - по остаточному принципу. так что не нужно демонизировать одних и идеализировать других.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 16:47

На самом деле, за последние 5 лет- очень много судебных дел об опеке. Раньше, считалось вполне логичным и обоснованным, что ребёнок должен жить с матерью. Сейчас же- всё чаще и чаще это далеко не так, и уровень социальной ответственности у женщин начал падать, а у мужчин расти. А теперь нюансы, за последний год 42909 дел об опеке выиграли мужчины, из них 27(!) получают алименты от женщин на детей. Вот и думайте...должен быть спецфонд карточный, куда алименты должны закидываться, чтобы можно было проверить целевое использование средств. Выписку берем и смотрим- ага, купил водки- получай по жбану и давай до свидания родительские права. Тоже самое касается если ребенка в детдом отдают- с обоих родителей нужно алименты брать, на содержание ребенка в детдоме.
Cryptos
 
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