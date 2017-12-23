3 мільйони українських дітей живуть у неповних сім'ях
Дивися повний текст В Україні оприлюднять реєстр неплатників аліментів.
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Додано: Суб 23 гру, 2017 14:19
В Україні оприлюднять реєстр неплатників аліментів
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Дивися повний текст В Україні оприлюднять реєстр неплатників аліментів.
Додано: Суб 23 гру, 2017 14:19
Неужели? Хоть одна толковая инициатива. Как можно не заботится о собственном чаде?!?!? Звери что ли? Список родителей,избегающих собственных детей нужно публиковать два раза в неделю во всех СМИ. Чтоб женщины подобных элементов сторонились. Не нужно размножать подобную М разь.
Додано: Суб 23 гру, 2017 15:39
а женщины все сплошные ангелы и тратят алименты только на ребенка? знаю одну такую "маму" - так большую часть полученных денег тратит на пьянки, а на ребенка - по остаточному принципу. так что не нужно демонизировать одних и идеализировать других.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss
Додано: Суб 23 гру, 2017 16:47
На самом деле, за последние 5 лет- очень много судебных дел об опеке. Раньше, считалось вполне логичным и обоснованным, что ребёнок должен жить с матерью. Сейчас же- всё чаще и чаще это далеко не так, и уровень социальной ответственности у женщин начал падать, а у мужчин расти. А теперь нюансы, за последний год 42909 дел об опеке выиграли мужчины, из них 27(!) получают алименты от женщин на детей. Вот и думайте...должен быть спецфонд карточный, куда алименты должны закидываться, чтобы можно было проверить целевое использование средств. Выписку берем и смотрим- ага, купил водки- получай по жбану и давай до свидания родительские права. Тоже самое касается если ребенка в детдом отдают- с обоих родителей нужно алименты брать, на содержание ребенка в детдоме.
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