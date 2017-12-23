В Україні оприлюднять реєстр неплатників аліментів

Додано: Суб 23 гру, 2017 16:47

На самом деле, за последние 5 лет- очень много судебных дел об опеке. Раньше, считалось вполне логичным и обоснованным, что ребёнок должен жить с матерью. Сейчас же- всё чаще и чаще это далеко не так, и уровень социальной ответственности у женщин начал падать, а у мужчин расти. А теперь нюансы, за последний год 42909 дел об опеке выиграли мужчины, из них 27(!) получают алименты от женщин на детей. Вот и думайте...должен быть спецфонд карточный, куда алименты должны закидываться, чтобы можно было проверить целевое использование средств. Выписку берем и смотрим- ага, купил водки- получай по жбану и давай до свидания родительские права. Тоже самое касается если ребенка в детдом отдают- с обоих родителей нужно алименты брать, на содержание ребенка в детдоме.