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Новорічні фрукти в Польщі на
17% дешевші, ніж в Україні

Новорічні фрукти в Польщі на 17% дешевші, ніж в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 16:21

Новорічні фрукти в Польщі на 17% дешевші, ніж в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Новорічний фруктовий кошик в Україні на 17% дорожчий, ніж у Польщі

Дивися повний текст Новорічні фрукти в Польщі на 17% дешевші, ніж в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 18:20

Зато в Украине зарплата ниже! И "евреев" больше! :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 20:26

  zloy_ukr написав:Зато в Украине зарплата ниже! И "евреев" больше! :mrgreen:

А про песни! Красивые песни! Забыл чтоли?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 21:05

  zloy_ukr написав: И "евреев" больше! :mrgreen:

не трожь святое (тех кто у керма) :D
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:52

Re: Новорічні фрукти в Польщі на 17% дешевші, ніж в Україні

Возможно эффективность производства польской еды выше. Да и сытым полякам видимо меньше не очень сытых украинцев нужно. Природа.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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