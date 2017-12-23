Новорічний фруктовий кошик в Україні на 17% дорожчий, ніж у Польщі
Дивися повний текст Новорічні фрукти в Польщі на 17% дешевші, ніж в Україні.
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Додано: Суб 23 гру, 2017 16:21
Новорічні фрукти в Польщі на 17% дешевші, ніж в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новорічні фрукти в Польщі на 17% дешевші, ніж в Україні.
Додано: Суб 23 гру, 2017 18:20
Зато в Украине зарплата ниже! И "евреев" больше!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Суб 23 гру, 2017 20:26
Додано: Суб 23 гру, 2017 21:05
Додано: Суб 23 гру, 2017 22:52
Re: Новорічні фрукти в Польщі на 17% дешевші, ніж в Україні
Возможно эффективность производства польской еды выше. Да и сытым полякам видимо меньше не очень сытых украинцев нужно. Природа.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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