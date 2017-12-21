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В ING допустили зростання
біткойна вище за $1 млн

В ING допустили зростання біткойна вище за $1 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 16:52

В ING допустили зростання біткойна вище за $1 млн

Пропонуємо до обговорення:
Експерти ING Research відзначають, що біткойн піддається багатьом ризикам.

Дивися повний текст В ING допустили зростання біткойна вище за $1 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 16:52

Такой точный прогно-о-оз... либо ноль либо миллион...
Ferox
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:55

  Ferox написав:Такой точный прогно-о-оз... либо ноль либо миллион...

Сделаете точнее? А под руку на отсечение? :mrgreen:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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