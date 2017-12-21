Експерти ING Research відзначають, що біткойн піддається багатьом ризикам.
Дивися повний текст В ING допустили зростання біткойна вище за $1 млн.
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Додано: Суб 23 гру, 2017 16:52
В ING допустили зростання біткойна вище за $1 млн
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Дивися повний текст В ING допустили зростання біткойна вище за $1 млн.
Додано: Суб 23 гру, 2017 22:55
Сделаете точнее? А под руку на отсечение?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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