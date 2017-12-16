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Великі власники біткойнів не хочуть їх продавати, але їм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 гру, 2017 17:25
Пропонуємо до обговорення:
Кредитори нової ери пропонують рішення — позики, де біткойн виступає як забезпечення.
Дивися повний текст Великі власники біткойнів не хочуть їх продавати, але їм потрібні гроші. З'явилися сервіси, готові дати їм у борг
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