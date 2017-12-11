Третина британських міленіалів планує інвестувати в криптовалюти до кінця 2018 року.
Дивися повний текст Кожен третій міленіал має намір інвестувати в криптовалюти – дослідження.
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Додано: Суб 23 гру, 2017 18:14
Кожен третій міленіал має намір інвестувати в...
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Дивися повний текст Кожен третій міленіал має намір інвестувати в криптовалюти – дослідження.
Додано: Суб 23 гру, 2017 18:15
Поколение Y не такое и наивное.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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