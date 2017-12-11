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Кожен третій міленіал має
намір інвестувати в...

Кожен третій міленіал має намір інвестувати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 18:14

Кожен третій міленіал має намір інвестувати в...

Пропонуємо до обговорення:
Третина британських міленіалів планує інвестувати в криптовалюти до кінця 2018 року.

Дивися повний текст Кожен третій міленіал має намір інвестувати в криптовалюти – дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 18:15

Поколение Y не такое и наивное.
поколение выросло в реалиях мирового кризиса, благодаря чему они скорее положат деньги под матрас, чем отдадут их в распоряжение "волкам"
:mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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