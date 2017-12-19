RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Bosch інвестує 20 млрд євро
у виробництво акумуляторів

Bosch інвестує 20 млрд євро у виробництво акумуляторів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 18:18

Bosch інвестує 20 млрд євро у виробництво акумуляторів

Пропонуємо до обговорення:
Якщо компанії вдасться побудувати завод з виробництва акумуляторних батарей потужністю 200 ГВт*год до 2030 року, вона займе 20% ринку і вийде на лідируючі позиції, пише Electrek.

Дивися повний текст Bosch інвестує 20 млрд євро у виробництво акумуляторів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78909
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 18:18

У меня последние 10 лет бош сильвер акумы, это что подделка?
Криптохаты
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 21:10

  Криптохаты написав:У меня последние 10 лет бош сильвер акумы, это что подделка?

Твердотельный?
Vint
 
Повідомлень: 573
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 21:50

ГВт*ч и КВт*ч - это единица энергии, а не мощности.
An777
 
Повідомлень: 4
З нами з: 04.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 45 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПриватБанк буде докапіталізований ще на 16 млрд грн
R2 » П'ят 22 гру, 2017 18:06
0 57
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 18:06
R2
В уряді знайшли спосіб, як Україні заощадити 4 млрд...
R2 » Чет 21 гру, 2017 20:58
1 173
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2017 23:16
zloy_ukr
Валовий зовнішній борг України перевищив $117 млрд 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 19 гру, 2017 16:38
48 2305
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2017 17:54
lapay
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (2648)
23.12.2017 22:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.