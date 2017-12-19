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Bosch інвестує 20 млрд євро у виробництво акумуляторів
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Додано: Суб 23 гру, 2017 18:18
Пропонуємо до обговорення:
Якщо компанії вдасться побудувати завод з виробництва акумуляторних батарей потужністю 200 ГВт*год до 2030 року, вона займе 20% ринку і вийде на лідируючі позиції, пише Electrek.
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R2
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Додано: Суб 23 гру, 2017 18:18
У меня последние 10 лет бош сильвер акумы, это что подделка?
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Криптохаты
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Додано: Суб 23 гру, 2017 21:10
Криптохаты написав:
У меня последние 10 лет бош сильвер акумы, это что подделка?
Твердотельный?
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Vint
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Додано: Суб 23 гру, 2017 21:50
ГВт*ч и КВт*ч - это единица энергии, а не мощности.
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An777
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Додано: Нед 24 гру, 2017 03:28
An777 А на порядок в строгом смысле- в 10 раз
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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