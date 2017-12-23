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За які порушення передбачена
евакуація авто в Україні

За які порушення передбачена евакуація авто в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 21:01

За які порушення передбачена евакуація авто в Україні

Пропонуємо до обговорення:
ВР повернула евакуатори, а в новому паркувальному законі передбачені випадки, в яких авто можуть забрати на штрафмайданчик.

Дивися повний текст За які порушення передбачена евакуація авто в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 21:01

не хватит эвакуаторов, надо тогда пол центра эвакуировать, если не весь
jenyakirmiza
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