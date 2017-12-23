ВР повернула евакуатори, а в новому паркувальному законі передбачені випадки, в яких авто можуть забрати на штрафмайданчик.
Дивися повний текст За які порушення передбачена евакуація авто в Україні.
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Додано: Суб 23 гру, 2017 21:01
За які порушення передбачена евакуація авто в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За які порушення передбачена евакуація авто в Україні.
Додано: Суб 23 гру, 2017 21:01
не хватит эвакуаторов, надо тогда пол центра эвакуировать, если не весь
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