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Скільки їжі
викидають українці?

Скільки їжі викидають українці?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:35

Скільки їжі викидають українці?

Пропонуємо до обговорення:
Спеціалісти намагаються з’ясувати, скільки їжі піде на смітник після святкування українцями Нового року.

Дивися повний текст Скільки їжі викидають українці?.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:35

Думаю Рева будет очень доволен.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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