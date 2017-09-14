Спеціалісти намагаються з’ясувати, скільки їжі піде на смітник після святкування українцями Нового року.
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Додано: Суб 23 гру, 2017 23:35
Скільки їжі викидають українці?
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Дивися повний текст Скільки їжі викидають українці?.
Додано: Суб 23 гру, 2017 23:35
Думаю Рева будет очень доволен.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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