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Систему розпізнавання облич в аеропортах США хочуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 гру, 2017 02:44
Пропонуємо до обговорення:
У дев'яти американських аеропортах вже працює експериментальна система розпізнавання облич, встановлена Міністерством національної безпеки.
Дивися повний текст Систему розпізнавання облич в аеропортах США хочуть оголосити поза законом
.
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Додано: Нед 24 гру, 2017 02:44
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