RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Систему розпізнавання облич
в аеропортах США хочуть...

Систему розпізнавання облич в аеропортах США хочуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 02:44

Систему розпізнавання облич в аеропортах США хочуть...

Пропонуємо до обговорення:
У дев'яти американських аеропортах вже працює експериментальна система розпізнавання облич, встановлена Міністерством національної безпеки.

Дивися повний текст Систему розпізнавання облич в аеропортах США хочуть оголосити поза законом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78910
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 02:44

События сериала «Подозреваемый» ("В поле зрения») наяву.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5045
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2639 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
Профіль
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Великі власники біткойнів не хочуть їх продавати, але їм...
R2 » Суб 23 гру, 2017 17:25
0 49
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 17:25
R2
Українці зізналися, скільки хочуть заробляти
R2 » Суб 16 гру, 2017 17:22
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 гру, 2017 06:21
galex
Українці в Польщі більше не хочуть працювати за «копійки» 1, 2
R2 » Нед 10 гру, 2017 23:33
15 1532
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 гру, 2017 02:49
galex
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1579)
24.12.2017 03:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.