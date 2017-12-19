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Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 гру, 2017 09:55
Пропонуємо до обговорення:
Середній розмір субсидій у листопаді 2017 зменшився на 51,1%
Дивися повний текст Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на оплату ЖКП
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Додано: Нед 24 гру, 2017 09:55
Субсидия - временная мера, для предотвращения бунта.
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