Можно было бы не сомневаться, а просто попробовать.
И полученный результат был бы истиной.
А так одни допущения - было бы, не было бы, возможно новые, возможно старые.
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Додано: Нед 24 гру, 2017 12:49
Можно было бы не сомневаться, а просто попробовать.
И полученный результат был бы истиной.
А так одни допущения - было бы, не было бы, возможно новые, возможно старые.
Додано: Нед 24 гру, 2017 13:02
Конечно об этих тоже идёт речь. Просто я упомянул именно тех, т.к. беседа идёт в "продуктовом" контексте
Всё IMHO
Додано: Нед 24 гру, 2017 13:03
Re: Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...
Пробовал. В 2004-2005, даже очень активно. Насмотрелся на "кухню" изнутри. Теперь даже стыдно собственной наивности. Более ни разу - ни когда.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Нед 24 гру, 2017 13:04
Re: Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...
Вообще ничего удивительного, в том и суть субсидий, в отличие от дотаций - как только происходит какой-то рост доходов, субсидии автоматически уменьшаются.
Додано: Нед 24 гру, 2017 13:13
Иллюзия, имхо.
Роста доходов-то и нет. Есть некоторое увеличение некоей суммы выплат, которое автоматически изымается у тех же низкооплачиваемых категорий через уменьшение субсидий, сильном росте цен на продовольственные товары.
По отзывам моих низкооплачиваемых знакомых -
один мой родственник работает чернорабочим на стройке - ноябрь 2016 - получил 6000 грн, ноябрь 2017 - получил 10 000 гривен, говорит стало гораздо хуже, ни на что не хватает, верните мои 6000 грн как в прошлом году и те же цены. На проезд в прошлом году тратил 26 грн, сейчас 50 грн каждый день - живет за городом, и так по большинству пунктов.
Додано: Нед 24 гру, 2017 13:20
Re: Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...
Ну как раз то на то и выходит.
Я же не писал о росте покупательной способнсти, а о номинальном росте доходов. В среднем выходит что номинальный рост съедается уменьшением субсидий, и так будет пока доля субсидий не упадет до некого +/- минимального значения, а рост номинальных доходов не перейдет в рост реальных
Додано: Нед 24 гру, 2017 15:36
Faceless Это метод дойки-давки. Он лишь заведёт на дорожку уклонения от налогов и ухода в тень. И естественно будет влиять на отток населения за бугор. Посмотрите данные за 90ые в расеюшке- они уже такое практиковали
Додано: Нед 24 гру, 2017 15:40
Будь меньше популизма в плане трифов ЖКХ последний десяток лет - такие методы бы и не понадобились. Сейчас же в принципе особо нет альтернатив. Подход с дотациями сбросить было просто необходимо, и лучший способ сгладить их отмену - ввести некий автоматический компенсатор, как субсидии - по мере роста доходов, они будут так или иначе сокращатся. А насчет дорожки уклонения от налогов - мы с нее и не сходили уже давно, а в плане эмиграции это вообще фактор десятый
Додано: Нед 24 гру, 2017 16:02
Re: Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...
Всего в январе-ноябре текущего года украинцам назначено субсидий на 3 млрд 677,4 млн грн, в соответствующем периоде 2016 года – 4 млрд 452,9 млн грн.
госбюджете на следующий год на предоставление льгот и субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг заложено 71 млрд гривен.
Где 65 млрд.??
Додано: Нед 24 гру, 2017 16:48
Re: Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...
71млрд, майже як військовий бюджет... псу під хвіст.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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