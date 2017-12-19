RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці почали отримувати
вдвічі менше субсидій на...

Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 12:49

  mister-svet написав:
  freeze написав:давно бы был импичмент, новые выборы, и новые лица у власти.


Извините! Очень сомневаюсь! Особенно про новые лица.


Можно было бы не сомневаться, а просто попробовать.
И полученный результат был бы истиной.
А так одни допущения - было бы, не было бы, возможно новые, возможно старые.
freeze
4
 
Повідомлень: 7002
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1822 раз.
Подякували: 2559 раз.
 
Профіль
7
1
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 13:02

  mister-svet написав:
  Вкладчик1234 написав:
  mister-svet написав:Постепенно с обещанным ростом ВВП зажиточность населения повысится и субсидии отменят совсем(трудоспособным). Нужно больше и лучше работать уже сегодня. А кушать меньше.

Или вообще не кушать :) Чтоб всякие Косюки и Бахматюки больше экспортировали, и получали больше дотаций


Про субсидии ВСЯКИМ и Ахметову с Шоколадным - речь вообще не идёт. Святое. Ныне, присно и во веки веков!

Конечно об этих тоже идёт речь. Просто я упомянул именно тех, т.к. беседа идёт в "продуктовом" контексте
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4599
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3092 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 13:03

Re: Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...

  freeze написав:Можно было бы не сомневаться, а просто попробовать.
И полученный результат был бы истиной.


Пробовал. В 2004-2005, даже очень активно. Насмотрелся на "кухню" изнутри. Теперь даже стыдно собственной наивности. Более ни разу - ни когда.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1949
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 13:04

Re: Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...

Вообще ничего удивительного, в том и суть субсидий, в отличие от дотаций - как только происходит какой-то рост доходов, субсидии автоматически уменьшаются.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зображення Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 18959
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1047 раз.
Подякували: 4245 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 13:13

  Faceless написав:Вообще ничего удивительного, в том и суть субсидий, в отличие от дотаций - как только происходит какой-то рост доходов, субсидии автоматически уменьшаются.


Иллюзия, имхо.
Роста доходов-то и нет. Есть некоторое увеличение некоей суммы выплат, которое автоматически изымается у тех же низкооплачиваемых категорий через уменьшение субсидий, сильном росте цен на продовольственные товары.
По отзывам моих низкооплачиваемых знакомых -
один мой родственник работает чернорабочим на стройке - ноябрь 2016 - получил 6000 грн, ноябрь 2017 - получил 10 000 гривен, говорит стало гораздо хуже, ни на что не хватает, верните мои 6000 грн как в прошлом году и те же цены. На проезд в прошлом году тратил 26 грн, сейчас 50 грн каждый день - живет за городом, и так по большинству пунктов.
freeze
4
 
Повідомлень: 7002
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1822 раз.
Подякували: 2559 раз.
 
Профіль
7
1
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 13:20

Re: Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...

  freeze написав:Есть некоторое увеличение некоей суммы выплат, которое автоматически изымается у тех же низкооплачиваемых категорий через уменьшение субсидий

Ну как раз то на то и выходит.
Я же не писал о росте покупательной способнсти, а о номинальном росте доходов. В среднем выходит что номинальный рост съедается уменьшением субсидий, и так будет пока доля субсидий не упадет до некого +/- минимального значения, а рост номинальных доходов не перейдет в рост реальных
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зображення Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 18959
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1047 раз.
Подякували: 4245 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:36

Faceless Это метод дойки-давки. Он лишь заведёт на дорожку уклонения от налогов и ухода в тень. И естественно будет влиять на отток населения за бугор. Посмотрите данные за 90ые в расеюшке- они уже такое практиковали
Cryptos
 
Повідомлень: 33
З нами з: 18.12.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:40

  Cryptos написав:Faceless Это метод дойки-давки. Он лишь заведёт на дорожку уклонения от налогов и ухода в тень. И естественно будет влиять на отток населения за бугор. Посмотрите данные за 90ые в расеюшке- они уже такое практиковали

Будь меньше популизма в плане трифов ЖКХ последний десяток лет - такие методы бы и не понадобились. Сейчас же в принципе особо нет альтернатив. Подход с дотациями сбросить было просто необходимо, и лучший способ сгладить их отмену - ввести некий автоматический компенсатор, как субсидии - по мере роста доходов, они будут так или иначе сокращатся. А насчет дорожки уклонения от налогов - мы с нее и не сходили уже давно, а в плане эмиграции это вообще фактор десятый
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зображення Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 18959
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1047 раз.
Подякували: 4245 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:02

Re: Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...

Всего в январе-ноябре текущего года украинцам назначено субсидий на 3 млрд 677,4 млн грн, в соответствующем периоде 2016 года – 4 млрд 452,9 млн грн.
госбюджете на следующий год на предоставление льгот и субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг заложено 71 млрд гривен.
Где 65 млрд.??
vova3215
 
Повідомлень: 74
З нами з: 08.07.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:48

Re: Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...

71млрд, майже як військовий бюджет... псу під хвіст.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7246
З нами з: 15.04.09
Подякував: 328 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Criticus і 31 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки їжі викидають українці?
R2 » Суб 23 гру, 2017 23:35
2 111
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2017 12:33
yanyura
Посилки за новими правилами: як тепер українці...
R2 » Вів 19 гру, 2017 14:16
9 501
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 00:41
slavislav151285
Нацбанк: економіка може зрости менше, ніж очікувалося
R2 » Чет 21 гру, 2017 13:04
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2017 13:19
Вкладчик1234
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8345)
24.12.2017 16:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.