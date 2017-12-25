Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...

Додано: Сер 27 гру, 2017 18:30

Дваждыдвашник написав: Вы несколько странный человек.

Тратить на субсидии много миллиардов гривен налогоплательщиков в пользу олигархов вы считаете нормальным.

(Собственно субсидии были придуманы именно для того, чтобы олигархи сидящие на поставках тепла таки получили своё, даже от тех, кто не может заплатить, за счет тех, кто может за себя и ту бабушку).

Вы несколько странный человек.Тратить на субсидии много миллиардов гривен налогоплательщиков в пользу олигархов вы считаете нормальным.(Собственно субсидии были придуманы именно для того, чтобы олигархи сидящие на поставках тепла таки получили своё, даже от тех, кто не может заплатить, за счет тех, кто может за себя и ту бабушку).

Но при этом ни слова не говорите о чудовищно маразматических тарифах на тепло, электроэнергию, про Роттердам+ и прочих вещах, которые нам тупо подсовывает неконституционный НКРЭКУ, возглавляемый послушным юным дарованием Вовком, в прошлом менеджера Рошен.

Ну вот раньше было как? Много миллиардов гривен выделялось на дотацию тем самым поставщикам тепла и всего другого в пользу тех же олигархов, чтобы компенсировать их убыточность так как прежние тарифы не покрывали даже себестоимость.Сейчас по другому, у того и другого метода есть свои плюсы и минусы.Один из минусов прежнего подхода - субсидировались по сути все подряд, и богачи, отапливающие дома по 200 квадратов и бабушки в хрущевках. Сейчас только те, кому это реально нужно.Но самое главное - раньше у людей не было особого стимула экономить, тратили все как попало, что сказывалось на общей энергонезависимости страны. Конечно если дружить с РФ, то это не так критично, но как оказалось эта дружба имела свои подводные камни в виде например чужой военной базы, готовой в нужный момент к захвату нашей территории.Плюс, убыточные предприятия стагнировали, не развивались, убивалась добывающая промышленность. Тем, кто сидел на потоках от импорта газа, было выгоднее меньше своей добычи и больше импорта. Причем можно конечно упоминать пресловутую зарплату Коболева, но если внимательно проанализировать цифры потребления по годам и отраслям, то возникают подозрения что там крутились такие деньги, что за должность управляющего всей богадельней нужные лица с удовольствием еще бы доплачивали в месяц примерно столько сколько составляет эта зарплата.а чего тут говорить? Вовк - протеже Пороха. Тарифы - хотелка Ахметова. Лично я думаю что там речь не о финансовых откатах, а договоренности другого характера. У нас избиратель голосует в большинстве своем согласно голосам СМИ и материальным подачкам. Следовательно, конфигурацию власти определяют крупные ФПГ. У Порошенко с этим дела так себе - активы помельче, в собственности один канал (на котором и то его иногда критикуют). Рейтинг минимальный, что впрочем неизбежно происходит с любым президентом после избрания, после того как сидящий на диване массовый пролетариат вдруг обнаруживает что жизнь у него почему-то не улучшается (и никогда не улучшится, пока он не возьмет этот процесс в свои руки путем повышения квалификации и поиском лучшей работы). У Пороха просто нет выхода, кроме как искать компромиссы и договариваться со всеми крупными игроками. Если мы завтра расстреляем порошенко и поставим в эту схему другого человека, схема не исчезнет. Разве что ближайшие к Порошенко по рейтингу кандидаты нас еще и положат обратно под Россию.Меняться это будет эволюционно, по ходу омоложения электората (и уменьшения процента совкового менталитета) и по ходу появления на рынке новых игроков. В Киеве например "Евро-реконструкция" пытается втиснуться более основательно, а тарифы предлагает несколько меньшие. Сейчас город пытается возродить еще какое-то коммунальное предприятие, пусть лучше деньги оседают частично в казне города а не в кармане рыжего.з.ы. кстати, я вот прикидывал недавно и получил неожиданный результат. раньше, до майдана я платил что-то в районе 40-60 баксов за отопление в месяц. Сейчас - в районе 25, если сбить сумму по месяцам и раскинуть на год. может я ошибаюсь, но вроде раньше в 2013 платежка была около 400 грн и платилась круглый год.