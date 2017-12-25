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Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 гру, 2017 16:57
chipmunk написав:
71млрд, майже як військовий бюджет... псу під хвіст.
Это одна из самых больших взяток за свое пребывание у власти. Причем даже взятка, выплаченная не из своего кармана, а из кармана среднего класса украли.
Потому что средний класс:
- 1/ заплатил повышенные тарифы без всяких субсидий
- 2/ у среднего класса забрали деньги в виде налогов в бюджет, и из этих налогов выплатили субсидии
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Додано: Нед 24 гру, 2017 20:30
freeze написав: chipmunk написав:
71млрд, майже як військовий бюджет... псу під хвіст.
Это одна из самых больших взяток за свое пребывание у власти. Причем даже взятка, выплаченная не из своего кармана, а из кармана среднего класса украли.
Потому что средний класс:
- 1/ заплатил повышенные тарифы без всяких субсидий
- 2/ у среднего класса забрали деньги в виде налогов в бюджет, и из этих налогов выплатили субсидии
Янукович: "А что, так можно было?"
Всё IMHO
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Додано: Нед 24 гру, 2017 22:34
Cryptos написав:
Faceless Это метод дойки-давки. Он лишь заведёт на дорожку уклонения от налогов и ухода в тень. И естественно будет влиять на отток населения за бугор. Посмотрите данные за 90ые в расеюшке- они уже такое практиковали
пока что практика показывает прямо противоположное - те, кто платил бумажную "минималку" 1200 + доплачивал в конверте до 3-4-5 тыс.грн, начинают показывать полную з/п. так им спокойнее спится.
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Xirss
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Додано: Нед 24 гру, 2017 22:35
freeze написав:
Это одна из самых больших взяток за свое пребывание у власти. Причем даже взятка, выплаченная не из своего кармана, а из кармана среднего класса украли. Потому что средний класс: - 1/ заплатил повышенные тарифы без всяких субсидий - 2/ у среднего класса забрали деньги в виде налогов в бюджет, и из этих налогов выплатили субсидии
расскажите, сколько там млрд грн ежегодно дотаций только на нафтогаз уходило, и из чьего кармана они шли?
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Xirss
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Додано: Нед 24 гру, 2017 22:42
Xirss написав: freeze написав:
Это одна из самых больших взяток за свое пребывание у власти. Причем даже взятка, выплаченная не из своего кармана, а из кармана среднего класса украли. Потому что средний класс: - 1/ заплатил повышенные тарифы без всяких субсидий - 2/ у среднего класса забрали деньги в виде налогов в бюджет, и из этих налогов выплатили субсидии
расскажите, сколько там млрд грн ежегодно дотаций только на нафтогаз уходило, и из чьего кармана они шли?
То было давно, и при преступном режиме.
Но наличие одной конкретной взятки совсем не отрицает наличие другой взятки.
Хотя применительно к моему примеру, то тогда средний класс не платил повышенные тарифы, просто оплачивал тогда дотации, сейчас субсидии. Название разные, деньги тырили одинаково, сейчас через повышенные тарифы на потребляемый в основном украинский газ получается тырят больше.
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freeze
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Додано: Пон 25 гру, 2017 08:49
Субсидии уменьшены не только из-за увеличения зарплат и пенсий. Были уменьшены социальные нормы и отопительный сезон. На очереди - введение абонентской платы. Но изначально правительство кричали, что не переживайте, что цены так повышены, каждому будет начислена субсидия. Потом, когда субсидию полностью отменят, они не вернут грабительскую цену на украинский газ. Государство ворует этот газ у населения и втюхивает по завышенной цене.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 17:06
freeze написав: chipmunk написав:
71млрд, майже як військовий бюджет... псу під хвіст.
Это одна из самых больших взяток за свое пребывание у власти. Причем даже взятка, выплаченная не из своего кармана, а из кармана среднего класса украли.
Потому что средний класс:
- 1/ заплатил повышенные тарифы без всяких субсидий
- 2/ у среднего класса забрали деньги в виде налогов в бюджет, и из этих налогов выплатили субсидии
При этом средний класс нормально воспринимает эту ситуацию, а ноют как раз те нищие, кому в карман пошла эта "взятка" ))
Ну извините, толика социализма все-таки должна присутствовать. Сказать бабушке с пенсией в 2000 и коммуналкой 2500 - плати как хочешь или выселяйся продавай квартиру - тоже не вариант.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 17:16
galex написав:
Ну извините, толика социализма все-таки должна присутствовать. Сказать бабушке с пенсией в 2000 и коммуналкой 2500 - плати как хочешь или выселяйся продавай квартиру - тоже не вариант.
Вы несколько странный человек.
Тратить на субсидии много миллиардов гривен налогоплательщиков в пользу олигархов вы считаете нормальным.
(Собственно субсидии были придуманы именно для того, чтобы олигархи сидящие на поставках тепла таки получили своё, даже от тех, кто не может заплатить, за счет тех, кто может за себя и ту бабушку).
Но при этом ни слова не говорите о чудовищно маразматических тарифах на тепло, электроэнергию, про Роттердам+ и прочих вещах, которые нам тупо подсовывает неконституционный НКРЭКУ, возглавляемый послушным юным дарованием Вовком, в прошлом менеджера Рошен.
PS А да, про социализм вообще смешно, поржал.
Прокремлевский тролль.
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Дваждыдвашник
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Додано: Сер 27 гру, 2017 17:47
freeze написав:
один мой родственник работает чернорабочим на стройке - ноябрь 2016 - получил 6000 грн, ноябрь 2017 - получил 10 000 гривен, говорит стало гораздо хуже, ни на что не хватает, верните мои 6000 грн как в прошлом году и те же цены. На проезд в прошлом году тратил 26 грн, сейчас 50 грн каждый день - живет за городом, и так по большинству пунктов.
такое впечатление что я какую-то фантастику о параллельной реальности читаю. я понимаю что по сравнением с 2013 цены поднялись на 100% и чуть более, но по сравнению с 2016 О_О
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Додано: Сер 27 гру, 2017 18:30
Дваждыдвашник написав:
Вы несколько странный человек.
Тратить на субсидии много миллиардов гривен налогоплательщиков в пользу олигархов вы считаете нормальным.
(Собственно субсидии были придуманы именно для того, чтобы олигархи сидящие на поставках тепла таки получили своё, даже от тех, кто не может заплатить, за счет тех, кто может за себя и ту бабушку).
Ну вот раньше было как? Много миллиардов гривен выделялось на дотацию тем самым поставщикам тепла и всего другого в пользу тех же олигархов, чтобы компенсировать их убыточность так как прежние тарифы не покрывали даже себестоимость.
Сейчас по другому, у того и другого метода есть свои плюсы и минусы.
Один из минусов прежнего подхода - субсидировались по сути все подряд, и богачи, отапливающие дома по 200 квадратов и бабушки в хрущевках. Сейчас только те, кому это реально нужно.
Но самое главное - раньше у людей не было особого стимула экономить, тратили все как попало, что сказывалось на общей энергонезависимости страны. Конечно если дружить с РФ, то это не так критично, но как оказалось эта дружба имела свои подводные камни в виде например чужой военной базы, готовой в нужный момент к захвату нашей территории.
Плюс, убыточные предприятия стагнировали, не развивались, убивалась добывающая промышленность. Тем, кто сидел на потоках от импорта газа, было выгоднее меньше своей добычи и больше импорта. Причем можно конечно упоминать пресловутую зарплату Коболева, но если внимательно проанализировать цифры потребления по годам и отраслям, то возникают подозрения что там крутились такие деньги, что за должность управляющего всей богадельней нужные лица с удовольствием еще бы доплачивали в месяц примерно столько сколько составляет эта зарплата.
Но при этом ни слова не говорите о чудовищно маразматических тарифах на тепло, электроэнергию, про Роттердам+ и прочих вещах, которые нам тупо подсовывает неконституционный НКРЭКУ, возглавляемый послушным юным дарованием Вовком, в прошлом менеджера Рошен.
а чего тут говорить? Вовк - протеже Пороха. Тарифы - хотелка Ахметова. Лично я думаю что там речь не о финансовых откатах, а договоренности другого характера. У нас избиратель голосует в большинстве своем согласно голосам СМИ и материальным подачкам. Следовательно, конфигурацию власти определяют крупные ФПГ. У Порошенко с этим дела так себе - активы помельче, в собственности один канал (на котором и то его иногда критикуют). Рейтинг минимальный, что впрочем неизбежно происходит с любым президентом после избрания, после того как сидящий на диване массовый пролетариат вдруг обнаруживает что жизнь у него почему-то не улучшается (и никогда не улучшится, пока он не возьмет этот процесс в свои руки путем повышения квалификации и поиском лучшей работы). У Пороха просто нет выхода, кроме как искать компромиссы и договариваться со всеми крупными игроками. Если мы завтра расстреляем порошенко и поставим в эту схему другого человека, схема не исчезнет. Разве что ближайшие к Порошенко по рейтингу кандидаты нас еще и положат обратно под Россию.
Меняться это будет эволюционно, по ходу омоложения электората (и уменьшения процента совкового менталитета) и по ходу появления на рынке новых игроков. В Киеве например "Евро-реконструкция" пытается втиснуться более основательно, а тарифы предлагает несколько меньшие. Сейчас город пытается возродить еще какое-то коммунальное предприятие, пусть лучше деньги оседают частично в казне города а не в кармане рыжего.
з.ы. кстати, я вот прикидывал недавно и получил неожиданный результат. раньше, до майдана я платил что-то в районе 40-60 баксов за отопление в месяц. Сейчас - в районе 25, если сбить сумму по месяцам и раскинуть на год. может я ошибаюсь, но вроде раньше в 2013 платежка была около 400 грн и платилась круглый год.
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