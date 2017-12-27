Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...
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vova3215 написав:Всего в январе-ноябре текущего года украинцам назначено субсидий на 3 млрд 677,4 млн грн, в соответствующем периоде 2016 года – 4 млрд 452,9 млн грн. госбюджете на следующий год на предоставление льгот и субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг заложено 71 млрд гривен. Где 65 млрд.??
да ладно, копейки, никто и не заметит, затерялось в цифрах ))
а вообще как-то в статье коряво написано. если сумму поделить на указанные 6,6 млн домохозяйств, то как раз получатся те 500 с копейками гривен. но ведь субсидия дается на месяц, я не думаю что 500 грн это семье на январь-ноябрь.
mister-svet написав:Постепенно с обещанным ростом ВВП зажиточность населения повысится и субсидии отменят совсем(трудоспособным). Нужно больше и лучше работать уже сегодня. А кушать меньше.
Или вообще не кушать Чтоб всякие Косюки и Бахматюки больше экспортировали, и получали больше дотаций
Так и вы создайте продукт, востребованный за пределами страны и тоже экспортируйте. И получайте дотации. Экспорт - выгодная штука и на нем многое держится. Если импортировать станут вдвое меньше, то кто-то просто вместо импортного купит отечественное (если таковое имеется в принципе). А вот если экспортировать вдвое меньше, то валюты в стране станет меньше. Что приведет к ее подорожанию, росту курса, а за ним и цен и всего прочего.
freeze написав:Есть некоторое увеличение некоей суммы выплат, которое автоматически изымается у тех же низкооплачиваемых категорий через уменьшение субсидий, сильном росте цен на продовольственные товары.
Ну, так не платить пенсии государство не может. Но перекладывать из одного кармана в другой через пенсионеров запросто. Зато пенсы как бы получают больше, чем раньше.
Faceless написав:как только происходит какой-то рост доходов, субсидии автоматически уменьшаются.
galex написав:Меняться это будет эволюционно, по ходу омоложения электората (и уменьшения процента совкового менталитета) и по ходу появления на рынке новых игроков.
Так молодой электорат давно видит где лучше, туда и уезжает. Развитие в мире банкротит и отрасли, и города, и целые страны.
Да, есть такая тенденция и это печально. Хотя тоже не все так гладко, в ближайшем зарубежье разница в доходах с поправкой на налоги и цены не столь существенна, а в странах с четырехзначными зарплатами слишком отличается жизненный уклад и не каждому это по душе. лично я, находясь в другой стране более двух недель, начинаю чувствовать какое-то непонятное стремление назад, в родной город, поэтому вряд ли смогу эмигрировать. Разве что здесь ситуация совсем уж испортится.
galex написав:Разве что здесь ситуация совсем уж испортится.
Летучие отряды хунвейбинов, тоже не сразу достигли своего апогея. Эти - так называемые патриоты - не сочтите за неуважение это цитата по Гройсману - быстро сбиваются в стаи, самоорганизуются, освобождают своих в судах, дают по голове полисменам - как разбили голову начальнику одесской полиции, параллельно решают бизнес-вопросы для нужных людей, естественно они не подсудны. Хотя Мао зачистил потом руководство хунвейбинов, но то ж Мао, сила.
galex написав:Разве что здесь ситуация совсем уж испортится.
Летучие отряды хунвейбинов, тоже не сразу достигли своего апогея. Эти - так называемые патриоты - не сочтите за неуважение это цитата по Гройсману - быстро сбиваются в стаи, самоорганизуются, освобождают своих в судах, дают по голове полисменам - как разбили голову начальнику одесской полиции, параллельно решают бизнес-вопросы для нужных людей, естественно они не подсудны. Хотя Мао зачистил потом руководство хунвейбинов, но то ж Мао, сила.
дело в том, что подобные опасения я читал еще в 2014 году. с тех пор существует две полярные точки зрения - одна о том, что в Украине разгул молодых нацистов, творящих все, что угодно. вторая - наоборот, что "Порошенко саджае патрiотiв, а сепари спокiйно гуляють". я бы не сказал что ситуация как-то кардинально поменялась или усугубилась за эти годы. даже наоборот, чувствуется контролируемость (надеюсь не сглазить). традиция использования "технологии титушек" в бизнес и политических разборках была и до майдана, сейчас лишь слегка видоизменилась. вероятно будет какой-то наплыв, если война закончится совсем и с фронта вернется какой-то процент тех, кто умеет только воевать и более ничего. Хотя думаю переживем, да и лучше быть нормально оплачиваемым контрактником, нежели "джентельменом удачи". насчет "самоорганизации" это не подходящее слово. хунвейбины были созданы государством. наши, по слухам, имеют определенную управляемость со стороны силовиков, да и делать стараются в основном только такие вещи, которые одобряются большинством населения. другие группировки типа тех, кто громит автоматы или застройщиков, без крыши долго протянуть не могут. вот свежачок к примеру (шевроны на фотке): https://www.guard.np.gov.ua/novini/u-ki ... jskim-foto
И вдобавок - есть еще такие технологии, как "кремлевские консервы", которые строят из себя ультрапатриотов, призывают к беспределу и различным акциям, ибо "барыжной владе выгодна война" и т.д. У них как правило странички в соцсетях с флагами, вышиванками и т.д.
Вот свежий случай - Любовь Юрьевна, которая сейчас типа патриотка, а еще какое-то время назад в истории были найдены ее совершенно пророссийские посты
еще раньше был такой Степан Мазура (также известный как Сергей Жук). Вкупе с группами фб "Патриоты Украины", "Майдан 3.0", "Украинская революция" и т.д. было целое разоблачение, кому интересно нагуглят.