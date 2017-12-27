Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...

Додано: Чет 28 гру, 2017 17:53

freeze написав: galex написав: Разве что здесь ситуация совсем уж испортится. Разве что здесь ситуация совсем уж испортится.



Летучие отряды хунвейбинов, тоже не сразу достигли своего апогея.

Эти - так называемые патриоты - не сочтите за неуважение это цитата по Гройсману - быстро сбиваются в стаи, самоорганизуются, освобождают своих в судах, дают по голове полисменам - как разбили голову начальнику одесской полиции, параллельно решают бизнес-вопросы для нужных людей, естественно они не подсудны. Хотя Мао зачистил потом руководство хунвейбинов, но то ж Мао, сила. Летучие отряды хунвейбинов, тоже не сразу достигли своего апогея.Эти - так называемые патриоты - не сочтите за неуважение это цитата по Гройсману - быстро сбиваются в стаи, самоорганизуются, освобождают своих в судах, дают по голове полисменам - как разбили голову начальнику одесской полиции, параллельно решают бизнес-вопросы для нужных людей, естественно они не подсудны. Хотя Мао зачистил потом руководство хунвейбинов, но то ж Мао, сила.

дело в том, что подобные опасения я читал еще в 2014 году. с тех пор существует две полярные точки зрения - одна о том, что в Украине разгул молодых нацистов, творящих все, что угодно. вторая - наоборот, что "Порошенко саджае патрiотiв, а сепари спокiйно гуляють".я бы не сказал что ситуация как-то кардинально поменялась или усугубилась за эти годы. даже наоборот, чувствуется контролируемость (надеюсь не сглазить). традиция использования "технологии титушек" в бизнес и политических разборках была и до майдана, сейчас лишь слегка видоизменилась. вероятно будет какой-то наплыв, если война закончится совсем и с фронта вернется какой-то процент тех, кто умеет только воевать и более ничего. Хотя думаю переживем, да и лучше быть нормально оплачиваемым контрактником, нежели "джентельменом удачи".насчет "самоорганизации" это не подходящее слово. хунвейбины были созданы государством. наши, по слухам, имеют определенную управляемость со стороны силовиков, да и делать стараются в основном только такие вещи, которые одобряются большинством населения.другие группировки типа тех, кто громит автоматы или застройщиков, без крыши долго протянуть не могут. вот свежачок к примеру (шевроны на фотке):