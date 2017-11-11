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Рівно два шари графену
зможуть зупинити кулю

Рівно два шари графену зможуть зупинити кулю
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 10:14

Рівно два шари графену зможуть зупинити кулю

Пропонуємо до обговорення:
Два шари графену під впливом удару можуть набути алмазної міцності, встановили фахівці Університету міста Нью-Йорк.

Дивися повний текст Рівно два шари графену зможуть зупинити кулю.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 10:14

Выглядит довольно странно, один слой непрочный, три слоя непрочный, а два - суперпрочные.

Кстати, если прочитать оригинал, то там до пуленепробиваемых жилетов еще как от Земли до Альфа-центавра.
"образец выдержал внедрение индентора с алмазным наконечником с нагрузкой 30 микроньютонов, тогда как остальные образцы легко прокалывались в таких условиях"

То есть, если сильно плюнуть можно пробить, не то что пуля.
Придется как-то делать множество слоев двухслойного графена, разделенных чем-то между собой.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:06

  freeze написав:Выглядит довольно странно, один слой непрочный, три слоя непрочный, а два - суперпрочные. Кстати, если прочитать оригинал, то там до пуленепробиваемых жилетов еще как от Земли до Альфа-центавра. "образец выдержал внедрение индентора с алмазным наконечником с нагрузкой 30 микроньютонов, тогда как остальные образцы легко прокалывались в таких условиях" То есть, если сильно плюнуть можно пробить, не то что пуля. Придется как-то делать множество слоев двухслойного графена, разделенных чем-то между собой.

Скорее всего особенности кристаллической решетки, при смещении атомов кристаллической решетки первого слоя возникают сверхпрочные связи с атомами кристаллической решетки второго слоя. Как-то так, мне кажется.
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 18:56

В свое время в начале 90-х мне довелось пощупать "бронежилет" который резался ножом, но останавливал пулю ПМ. В зависимости от места попадания пули мог быть перелом или сильный ушиб, но жизнь была бы сохранена. Выглядел как обычная брезентуха.
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rotator
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 19:14

прочность и твердость разные вещи. у алмаза- твердость, а прочности особой нет.
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antonivs3
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