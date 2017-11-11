Два шари графену під впливом удару можуть набути алмазної міцності, встановили фахівці Університету міста Нью-Йорк.
Дивися повний текст Рівно два шари графену зможуть зупинити кулю.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 гру, 2017 10:14
Рівно два шари графену зможуть зупинити кулю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рівно два шари графену зможуть зупинити кулю.
Додано: Нед 24 гру, 2017 10:14
Выглядит довольно странно, один слой непрочный, три слоя непрочный, а два - суперпрочные.
Кстати, если прочитать оригинал, то там до пуленепробиваемых жилетов еще как от Земли до Альфа-центавра.
"образец выдержал внедрение индентора с алмазным наконечником с нагрузкой 30 микроньютонов, тогда как остальные образцы легко прокалывались в таких условиях"
То есть, если сильно плюнуть можно пробить, не то что пуля.
Придется как-то делать множество слоев двухслойного графена, разделенных чем-то между собой.
Додано: Нед 24 гру, 2017 15:06
Скорее всего особенности кристаллической решетки, при смещении атомов кристаллической решетки первого слоя возникают сверхпрочные связи с атомами кристаллической решетки второго слоя. Как-то так, мне кажется.
Додано: Нед 24 гру, 2017 18:56
В свое время в начале 90-х мне довелось пощупать "бронежилет" который резался ножом, но останавливал пулю ПМ. В зависимости от места попадания пули мог быть перелом или сильный ушиб, но жизнь была бы сохранена. Выглядел как обычная брезентуха.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Нед 24 гру, 2017 19:14
прочность и твердость разные вещи. у алмаза- твердость, а прочности особой нет.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
реклама
|