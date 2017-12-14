Кожен українець заплатив 3 тисячі гривень за порятунок...

Додано: Нед 24 гру, 2017 14:51

Мда... Грамотных людей к статье и близко не подпустили.



Следствие называют причиной, и рассуждают о будущем, не понимания предпосылок произошедшего.



Начнем с того, что первый "прицельный" удар по банковской системе и Приватбанку в частности был нанесен еще с трибуны майдана, когда политические авантюристы, стоявшие на ней - Яценюк в первую очередь - начали призывать население забирать депозиты из банков, которые якобы являлись финансовым подспорьем якобы преступного режима Януковича.



И естественно, что на фоне уличных беспорядков и свержения власти, население таки ринулось "спасать" (как оно считало) свои кровные, и практически все банки столкнулись с нехваткой ликвидности.



После, весной-осенью 2014, квази-банкиры Кубив и Гонтарева из той самой команды авантюристов, пожелали "помочь" банкам ликвидностью, а заодно и самим неплохо заработать. В итоге из 400 млрд напечатанных и ничем не обеспеченных гривен под псевдо-капитализацию банков на межбанковском валютном рынке оказались не менее 300, ограбив ЗВР страны более, чем на 12 млрд долларов + 5 млрд долларов внешних займов, и... разумеется, обвалив курс более, чем в 3 раза!



Вместе с курсом одновременно обесценились и банковские активы - Приватбанк здесь не стал исключением. Качество активов и их обеспечения - залогового имущества - и до этого оставляло желать лучшего. Действительно, и Коломойский, и другие владельцы ФПГ (или ОПГ -

кому как больше нравится) использовали депозиты населения в качестве источника фондирования своих небанковских бизнесов. Но говорить о том, что в Приватбанке этим злоупотребляли больше, чем в других банках, абсурдно. Банки нынешнего Президента занимались тем же!



Поэтому говорить о примере "спасения" Приватбанка, как о чем то из ряда вон, подчеркивая "как же дорого это обошлось рядовому украинцу", некорректно. Просто-напросто, из-за своего масштаба, этот банк относится от категории "too big to fail", и им нельзя было пожертвовать, как пожертвовали более, чем 100 банками помельче.



А украинец в этой стране итак платит и за спасение "бизнесменов", и за коррупцию воров во власти и их непрофессионализм, ну и за свою глупость, куда же без нее...



Говоря о нынешнем этапе псевдо-капитализации Приватбанка, хочу отметить только, что мусора в балансе в разделе активов как было на 100 млрд грн плюс-минус, так и осталось. Этот неловкий момент спрятали за обвинениями в адрес PwC, которой сказали помалкивать в тряпочку и отстранили от аудита банков в принципе. А между прочим, PwC - едва ли не единственная в мире аудиторская компания с незапятнанной репутацией... в отличие от наших доблестных чиновников, называющих себя гордым словом "реформаторы"...