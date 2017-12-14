Про це розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ.
Дивися повний текст Кожен українець заплатив 3 тисячі гривень за порятунок ПриватБанку - експерт.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 гру, 2017 11:35
Кожен українець заплатив 3 тисячі гривень за порятунок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кожен українець заплатив 3 тисячі гривень за порятунок ПриватБанку - експерт.
Додано: Нед 24 гру, 2017 11:35
Вся хронология по Привату за год после национализации
https://news.finance.ua/ru/news/-/417121
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Нед 24 гру, 2017 11:40
Только сегодня посещала мысль о Привате. Ведь упорно умалчивается стоимость Банка и его активов. Нам через СМИ вкидывают о "спасении" за счет вливания 120млрд грн, что около 4млрд дол, но:
1. Насколько оправданно это было? Пусть даже сумма наобходимых вливаний и выросла, за счет "спасения" активов собственниками перед национализацией(мое мнение - отжимом)
2. Какова оценочная стоимость банка при продаже? Возьмем НАМНОГО менее эффективный Аваль, НАМНОГО меньшего масштаба - проданный за 1млрд, разве Приват не потянул бы на 3-4?! Уверен, с его программами: мобильный банкинг/платежные терминалы/ почтоматы и много других, мало известных широкому кругу - еще и как бы потянул... Но... в Украине политическая составляющая решает все, потому добросовестный инвестор бы уже не пришел (вспоминаем ТАС. Правекс, Аваль... все пожалели)
Вывод:
Лично я считаю, что банк отжали, более того, нефте-газо-металлургическая деятельность оломойского, как бы тоже не убыточна была... Но банк отжали, при том ЗА ДЕНЬГИ УКРАИНЦЕВ!!! Если бы инвестфон в стране был бы благоприятным, Приват можно было бы продать, покрыв все проблемы и не за счет украинцев... Вообщем, позорно уже жить в этой стране(((((
Додано: Нед 24 гру, 2017 11:51
Ющенко грохнул банк "Украину" - стал президентом.
Приват - не виноват! Нацбанк - прохукал! Осталось уточнить, кому пошли эти 3 тыс. грн с каждого украинца. По логике развития событий - президентом должна была стать Гонтарева. Все скромно молчат!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 24 гру, 2017 12:01
Не ерничайте, а по 3 000 ответ вполне ясен: частично вынесено клиентами, частично выплачено зарплатой.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Нед 24 гру, 2017 12:24
Разделить сумму докапитализации на население - дело нехитрое. Для этого не нужно быть финансовым аналитиком.
От финансового аналитика хотелось бы получить для сравнения оценку, сколько потерял бы каждый украинец в случае краха Привата? Желательно, при этом, учесть не только суммы выплат фонда, а и массовые потери бизнеса, не только прямые. В частности, хотелось бы видеть оценку, на сколько упал бы ВВП?
Додано: Нед 24 гру, 2017 12:27
А кто конечный получатель выгоды от внесенных каждым по 3000 грн ?
Всегда так происходит по Закону сохранения массы и энергии, что если из одного кармана убывает, то в каком-то другом кармане неминуемо прибывает. Причем не бывает вообще некий карман, карман всегда имеет фамилию, имя и отчество.
Додано: Нед 24 гру, 2017 14:28
Интересный цирк. Коломойский все, что мог вывел за рубеж перед национализацией, имущество арестовали, там же и не чего в страну не вернется. А за национализацию платит народ. Кроме того следует обратить внимание, на то, что сумма выведенных с Украины средств примерно рана сумме внешнего долга. Таким образом приват это частный случай закономерности.
Додано: Нед 24 гру, 2017 14:51
Мда... Грамотных людей к статье и близко не подпустили.
Следствие называют причиной, и рассуждают о будущем, не понимания предпосылок произошедшего.
Начнем с того, что первый "прицельный" удар по банковской системе и Приватбанку в частности был нанесен еще с трибуны майдана, когда политические авантюристы, стоявшие на ней - Яценюк в первую очередь - начали призывать население забирать депозиты из банков, которые якобы являлись финансовым подспорьем якобы преступного режима Януковича.
И естественно, что на фоне уличных беспорядков и свержения власти, население таки ринулось "спасать" (как оно считало) свои кровные, и практически все банки столкнулись с нехваткой ликвидности.
После, весной-осенью 2014, квази-банкиры Кубив и Гонтарева из той самой команды авантюристов, пожелали "помочь" банкам ликвидностью, а заодно и самим неплохо заработать. В итоге из 400 млрд напечатанных и ничем не обеспеченных гривен под псевдо-капитализацию банков на межбанковском валютном рынке оказались не менее 300, ограбив ЗВР страны более, чем на 12 млрд долларов + 5 млрд долларов внешних займов, и... разумеется, обвалив курс более, чем в 3 раза!
Вместе с курсом одновременно обесценились и банковские активы - Приватбанк здесь не стал исключением. Качество активов и их обеспечения - залогового имущества - и до этого оставляло желать лучшего. Действительно, и Коломойский, и другие владельцы ФПГ (или ОПГ -
кому как больше нравится) использовали депозиты населения в качестве источника фондирования своих небанковских бизнесов. Но говорить о том, что в Приватбанке этим злоупотребляли больше, чем в других банках, абсурдно. Банки нынешнего Президента занимались тем же!
Поэтому говорить о примере "спасения" Приватбанка, как о чем то из ряда вон, подчеркивая "как же дорого это обошлось рядовому украинцу", некорректно. Просто-напросто, из-за своего масштаба, этот банк относится от категории "too big to fail", и им нельзя было пожертвовать, как пожертвовали более, чем 100 банками помельче.
А украинец в этой стране итак платит и за спасение "бизнесменов", и за коррупцию воров во власти и их непрофессионализм, ну и за свою глупость, куда же без нее...
Говоря о нынешнем этапе псевдо-капитализации Приватбанка, хочу отметить только, что мусора в балансе в разделе активов как было на 100 млрд грн плюс-минус, так и осталось. Этот неловкий момент спрятали за обвинениями в адрес PwC, которой сказали помалкивать в тряпочку и отстранили от аудита банков в принципе. А между прочим, PwC - едва ли не единственная в мире аудиторская компания с незапятнанной репутацией... в отличие от наших доблестных чиновников, называющих себя гордым словом "реформаторы"...
Додано: Нед 24 гру, 2017 15:42
Критик, пример Дельты показал, что зафейлить можно было несмотря на размеры, а под спасение там нарисовались вполне себе субординированные депозиты на 5 лет под 10-13% годовых в валюте, которые сегодня реально платятся и по итогу будут возвращены.
Детально здесь https://news.finance.ua/ru/news/-/401912 . 10-13% пассивного дохода в долларе практически с госгарантией
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
реклама
|