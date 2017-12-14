Кожен українець заплатив 3 тисячі гривень за порятунок...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Criticus написав:Мда... Грамотных людей к статье и близко не подпустили. Следствие называют причиной, и рассуждают о будущем, не понимания предпосылок произошедшего. Начнем с того, что первый "прицельный" удар по банковской системе и Приватбанку в частности был нанесен еще с трибуны майдана, когда политические авантюристы, стоявшие на ней - Яценюк в первую очередь - начали призывать население забирать депозиты из банков, которые якобы являлись финансовым подспорьем якобы преступного режима Януковича. И естественно, что на фоне уличных беспорядков и свержения власти, население таки ринулось "спасать" (как оно считало) свои кровные, и практически все банки столкнулись с нехваткой ликвидности. После, весной-осенью 2014, квази-банкиры Кубив и Гонтарева из той самой команды авантюристов, пожелали "помочь" банкам ликвидностью, а заодно и самим неплохо заработать. В итоге из 400 млрд напечатанных и ничем не обеспеченных гривен под псевдо-капитализацию банков на межбанковском валютном рынке оказались не менее 300, ограбив ЗВР страны более, чем на 12 млрд долларов + 5 млрд долларов внешних займов, и... разумеется, обвалив курс более, чем в 3 раза! Вместе с курсом одновременно обесценились и банковские активы - Приватбанк здесь не стал исключением. Качество активов и их обеспечения - залогового имущества - и до этого оставляло желать лучшего. Действительно, и Коломойский, и другие владельцы ФПГ (или ОПГ - кому как больше нравится) использовали депозиты населения в качестве источника фондирования своих небанковских бизнесов. Но говорить о том, что в Приватбанке этим злоупотребляли больше, чем в других банках, абсурдно. Банки нынешнего Президента занимались тем же! Поэтому говорить о примере "спасения" Приватбанка, как о чем то из ряда вон, подчеркивая "как же дорого это обошлось рядовому украинцу", некорректно. Просто-напросто, из-за своего масштаба, этот банк относится от категории "too big to fail", и им нельзя было пожертвовать, как пожертвовали более, чем 100 банками помельче. А украинец в этой стране итак платит и за спасение "бизнесменов", и за коррупцию воров во власти и их непрофессионализм, ну и за свою глупость, куда же без нее... Говоря о нынешнем этапе псевдо-капитализации Приватбанка, хочу отметить только, что мусора в балансе в разделе активов как было на 100 млрд грн плюс-минус, так и осталось. Этот неловкий момент спрятали за обвинениями в адрес PwC, которой сказали помалкивать в тряпочку и отстранили от аудита банков в принципе. А между прочим, PwC - едва ли не единственная в мире аудиторская компания с незапятнанной репутацией... в отличие от наших доблестных чиновников, называющих себя гордым словом "реформаторы"...
Вы забыли добавить это всё из-за Путина, а Кубив и Лерка белые и пушистые "жертвы", а кто не верит то Вас вычислят по IP и прийдут домой переубеждать, за одно уточнить : "шпион вы или сепар?"
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Criticus написав:Мда... Грамотных людей к статье и близко не подпустили. Следствие называют причиной, и рассуждают о будущем, не понимания предпосылок произошедшего. Начнем с того, что первый "прицельный" удар по банковской системе и Приватбанку в частности был нанесен еще с трибуны майдана, когда политические авантюристы, стоявшие на ней - Яценюк в первую очередь - начали призывать население забирать депозиты из банков, которые якобы являлись финансовым подспорьем якобы преступного режима Януковича. И естественно, что на фоне уличных беспорядков и свержения власти, население таки ринулось "спасать" (как оно считало) свои кровные, и практически все банки столкнулись с нехваткой ликвидности. После, весной-осенью 2014, квази-банкиры Кубив и Гонтарева из той самой команды авантюристов, пожелали "помочь" банкам ликвидностью, а заодно и самим неплохо заработать. В итоге из 400 млрд напечатанных и ничем не обеспеченных гривен под псевдо-капитализацию банков на межбанковском валютном рынке оказались не менее 300, ограбив ЗВР страны более, чем на 12 млрд долларов + 5 млрд долларов внешних займов, и... разумеется, обвалив курс более, чем в 3 раза! Вместе с курсом одновременно обесценились и банковские активы - Приватбанк здесь не стал исключением. Качество активов и их обеспечения - залогового имущества - и до этого оставляло желать лучшего. Действительно, и Коломойский, и другие владельцы ФПГ (или ОПГ - кому как больше нравится) использовали депозиты населения в качестве источника фондирования своих небанковских бизнесов. Но говорить о том, что в Приватбанке этим злоупотребляли больше, чем в других банках, абсурдно. Банки нынешнего Президента занимались тем же! Поэтому говорить о примере "спасения" Приватбанка, как о чем то из ряда вон, подчеркивая "как же дорого это обошлось рядовому украинцу", некорректно. Просто-напросто, из-за своего масштаба, этот банк относится от категории "too big to fail", и им нельзя было пожертвовать, как пожертвовали более, чем 100 банками помельче. А украинец в этой стране итак платит и за спасение "бизнесменов", и за коррупцию воров во власти и их непрофессионализм, ну и за свою глупость, куда же без нее... Говоря о нынешнем этапе псевдо-капитализации Приватбанка, хочу отметить только, что мусора в балансе в разделе активов как было на 100 млрд грн плюс-минус, так и осталось. Этот неловкий момент спрятали за обвинениями в адрес PwC, которой сказали помалкивать в тряпочку и отстранили от аудита банков в принципе. А между прочим, PwC - едва ли не единственная в мире аудиторская компания с незапятнанной репутацией... в отличие от наших доблестных чиновников, называющих себя гордым словом "реформаторы"...
PwC скорее поднагнулись после критики в сторону оценочной стоимости биолы, которую президент хотел купить за 10% от стоимости
Т.е. когда банк выстоял 14-й год, рост курса в 4 раза, повальное снятие депов - это было всё зря и в трубу. Когда банк предлагал самый лучший сервис в банковском секторе, позволял легально и легко работать с валютой, открывал отделения на каждом шагу, где садил высококлассный персонал десятками, который единственный готов был терпеливо и скурпулёзно объяснять бабулькам 60+ как работать с карточками, депо, как работать с кредитными картами - это тоже было всё зря, и неприбыльно. Когда банк единственный внедрял самые передовые технологии по управлению и контролем счетами, лучший он-лайн банкинг, который до сих пор никто в стране даже догнать не может - это тоже всё было зря. И Вот теперь, спустя год, как банк в руках прелестных спасателей, которые "потратили" на его "спасение" сотни ярдов, при этом количетво отделений, их время работы и персонал сокращается просто семимильными темпами, когда постоянные проблемы как с наличностью в банкоматах, так и с СМС информированием просто убивают понятие "сервис", а комнаты с VIP сервисом, который был отличный подспорьем у мелких предпринимателей - просто пустуют, когда отделения просто тоннами сдают свои площади в аренду кому угодно, внезапно "банк втратив свій конкурентний потенціал". Браво "спасатели". Мало того, что "потратили" на докапитализацию и без того успешного банка кучу денег налогоплательщиков, так ещё и об этом привселюдно хвастаетесь? Просто брависсимо! У меня только два вопроса, вдруг кто услышит: 1. Скажите пожалуйста уж, сколько Вам надо на то, что вернуть состояние банка ДО того, как Ваши успешные руки там побывали? Не бойтесь, не переживайте, - мы страной сбросимся, абы хоть один банк в стране работал нормально. 2. Донесите пожалуйста эту прекрасную новость не на финансовом форуме в интернете, а по телику - пусть услышат её пенсионеры с минимальной пенсией, что Вы героически спасаете банк ценой их двухмесячных пенсий. Посмотрите им в глаза, и расскажите это...
Criticus написав:Мда... Грамотных людей к статье и близко не подпустили. Следствие называют причиной, и рассуждают о будущем, не понимания предпосылок произошедшего. Начнем с того, что первый "прицельный" удар по банковской системе и Приватбанку в частности был нанесен еще с трибуны майдана, когда политические авантюристы, стоявшие на ней - Яценюк в первую очередь - начали призывать население забирать депозиты из банков, которые якобы являлись финансовым подспорьем якобы преступного режима Януковича. И естественно, что на фоне уличных беспорядков и свержения власти, население таки ринулось "спасать" (как оно считало) свои кровные, и практически все банки столкнулись с нехваткой ликвидности. После, весной-осенью 2014, квази-банкиры Кубив и Гонтарева из той самой команды авантюристов, пожелали "помочь" банкам ликвидностью, а заодно и самим неплохо заработать. В итоге из 400 млрд напечатанных и ничем не обеспеченных гривен под псевдо-капитализацию банков на межбанковском валютном рынке оказались не менее 300, ограбив ЗВР страны более, чем на 12 млрд долларов + 5 млрд долларов внешних займов, и... разумеется, обвалив курс более, чем в 3 раза! Вместе с курсом одновременно обесценились и банковские активы - Приватбанк здесь не стал исключением. Качество активов и их обеспечения - залогового имущества - и до этого оставляло желать лучшего. Действительно, и Коломойский, и другие владельцы ФПГ (или ОПГ - кому как больше нравится) использовали депозиты населения в качестве источника фондирования своих небанковских бизнесов. Но говорить о том, что в Приватбанке этим злоупотребляли больше, чем в других банках, абсурдно. Банки нынешнего Президента занимались тем же! Поэтому говорить о примере "спасения" Приватбанка, как о чем то из ряда вон, подчеркивая "как же дорого это обошлось рядовому украинцу", некорректно. Просто-напросто, из-за своего масштаба, этот банк относится от категории "too big to fail", и им нельзя было пожертвовать, как пожертвовали более, чем 100 банками помельче. А украинец в этой стране итак платит и за спасение "бизнесменов", и за коррупцию воров во власти и их непрофессионализм, ну и за свою глупость, куда же без нее... Говоря о нынешнем этапе псевдо-капитализации Приватбанка, хочу отметить только, что мусора в балансе в разделе активов как было на 100 млрд грн плюс-минус, так и осталось. Этот неловкий момент спрятали за обвинениями в адрес PwC, которой сказали помалкивать в тряпочку и отстранили от аудита банков в принципе. А между прочим, PwC - едва ли не единственная в мире аудиторская компания с незапятнанной репутацией... в отличие от наших доблестных чиновников, называющих себя гордым словом "реформаторы"...
PwC скорее поднагнулись после критики в сторону оценочной стоимости биолы, которую президент хотел купить за 10% от стоимости
Дв, с Биолой вообще обломчик случился - там же вроде еще один оценщик работал, и тоже оценил в 3 млрд. Плюс Дубинский, которому респект большой, вой в сети поднял.
Никак слепой траст, управляющий Рошеном, потребовал от НБУ снизить оценку до 300 млн
А глядя на то, за какие деньги сейчас Pepsi и CocaCola по всему миру скупают заводы этой категории, неслабый гешефт не занимающемуся бизнесом Президенту обломали...
Андрей Зинченко, Дельту я все же не относил бы к категории системных - несмотря на значительный объем операций, банк был мелко-розничным, и его основным продуктом было потреб. кредитование, в отличие от Приватбанка, являющего доминирующим лидером транзакционного бизнеса как в частном, так и корпоративном сегментах, плюс держателем четверти всего депозитного портфеля банковской системы.
О валютных депозитах - спасибо вам, что вспомнили! В моем понимании это еще один инструмент обогащения под госгарантии (смотрящие позаботятся) для "избранных". Ставка % в долларе, или евро 10-13% выглядит просто фантастической на фоне около-нулевой в странах Европы и США. Разумеется, это депозиты "кого надо", и их вернут со всеми процентами тоже за счет пересичного украинца.
И этот инструмент не единственный - НБУ выпускает депозитные сертификаты с доходностью 15-18% годовых. Есть еще и валютные ОВГЗ. Объем этого "бизнеса" потрясает - расходы на покрытие процентов по займам государства, внутренним и внешним, в 2018 году превысят 25% (25, Карл!) доходов Бюджета. За все это платим, увы, мы - инфляция 4-й год подряд превышает 10%...