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Кожен українець заплатив 3
тисячі гривень за порятунок...

Кожен українець заплатив 3 тисячі гривень за порятунок...
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:40

  Igorten написав:
  ssnet написав:Каждый украинец заплатил ... Беда та какая .. Особенно для тех кто получает в конверте и держит дома баксы под подушкой. Для всех остальных не столь важны эти 3 т грн которые ушли бы в любом случае как и все остальные налоговые выплаты. А вот если бы рухнул Приват, была бы беда и печаль. Гривна упала бы ниже плинтуса, а государство все равно бы выпаливала за депозиты из наших налогов.


Если вам пофиг куда идут ваши налоги так кто вам доктор ? С чего бы рухнула гривна ? И куда смотрело НБУ и другие органы. История весьма мутная и грязная и не без первых лиц государства.

А для вас сильно большое имеет значение значение: Деньги уйдут в Приват, на рефинансирование других гос банков, на ликвидацию говнобанков, на выплаты не желающим платить коммуналку и т.д. Все равно до инфраструктурных проектов деньги не дойдут. не говоря уже об новом вооружении. та что там говорить, нет даже денег чтоб убрать снег в Киеве.
Гривна рухнула потому что рухнул бы системный банк, потащив всех за собой и посеяв панику. В Приват занимал процентов 20 рынка. Куча заплатанных и пенсионных проектов. Куча платежей принимали через счета в привате.
И куда смотрело НБУ и другие органы ? - По отчетности Приват был в плюсе. Он был во всех табличках впереди планеты всей.
ssnet
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