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Маск захотів поспілкуватися з творцем DOOM
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 гру, 2017 11:49
Пропонуємо до обговорення:
Відомий підприємець, візіонер і мрійник Ілон Маск опублікував особистий номер телефону на своїй сторінці в Twitter, яка налічує 16,7 мільйона передплатників
Дивися повний текст Маск захотів поспілкуватися з творцем DOOM
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Додано: Нед 24 гру, 2017 11:49
Все, Маску номер придется менять
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