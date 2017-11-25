RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Маск захотів поспілкуватися
з творцем DOOM

Маск захотів поспілкуватися з творцем DOOM
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 11:49

Маск захотів поспілкуватися з творцем DOOM

Пропонуємо до обговорення:
Відомий підприємець, візіонер і мрійник Ілон Маск опублікував особистий номер телефону на своїй сторінці в Twitter, яка налічує 16,7 мільйона передплатників

Дивися повний текст Маск захотів поспілкуватися з творцем DOOM.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78919
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 11:49

Все, Маску номер придется менять
hodkonem36
Аватар користувача
 
Повідомлень: 228
З нами з: 11.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ілон Маск показав найпотужнішу ракету Falcon Heavy
R2 » Нед 24 гру, 2017 22:13
3 39
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2017 22:17
дынин
Гілларі Клінтон: Ілон Маск попереджає нас про ШІ, а ми...
R2 » Суб 25 лис, 2017 10:46
2 185
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лис, 2017 10:59
Bobua
Ілон Маск представив безпілотну фуру Tesla (відео)
R2 » П'ят 17 лис, 2017 11:06
2 185
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2017 11:19
Ferox
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (2692)
24.12.2017 22:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.