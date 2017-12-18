За даними опитування, проведеного дослідницькою компанією Ipsos MORI для Mazda, 71% не хоче відмовлятися від водіння, і лише 29% вітають появу безпілотного транспорту.
Дивися повний текст 71% європейців не хочуть безпілотних автомобілів.
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Додано: Нед 24 гру, 2017 15:26
71% європейців не хочуть безпілотних автомобілів
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Дивися повний текст 71% європейців не хочуть безпілотних автомобілів.
Додано: Нед 24 гру, 2017 15:26
до, после и во время поездки.... а потом уже и вместо поездки
так алкоголькое лобби должно всячески способствовать роботизации траспорта
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