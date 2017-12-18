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71% європейців не хочуть
безпілотних автомобілів

71% європейців не хочуть безпілотних автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:26

71% європейців не хочуть безпілотних автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
За даними опитування, проведеного дослідницькою компанією Ipsos MORI для Mazda, 71% не хоче відмовлятися від водіння, і лише 29% вітають появу безпілотного транспорту.

Дивися повний текст 71% європейців не хочуть безпілотних автомобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:26

до, после и во время поездки.... а потом уже и вместо поездки
так алкоголькое лобби должно всячески способствовать роботизации траспорта
hodkonem36
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