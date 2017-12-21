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Бізнес погіршив оцінку інвестпривабливості України -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 гру, 2017 15:41
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у звіті ЄБА, сформованому на основі опитування 78 керівників компаній-членів асоціації.
Дивися повний текст Бізнес погіршив оцінку інвестпривабливості України - індекс ЄБА
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Додано: Нед 24 гру, 2017 15:41
индекс "ЁБА"- очень точно отображает смысл
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