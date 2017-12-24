Про це повідомив у своєму Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Дивися повний текст З початку 2018 року портові тарифи зменшаться на 20%.
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Додано: Нед 24 гру, 2017 17:23
З початку 2018 року портові тарифи зменшаться на 20%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З початку 2018 року портові тарифи зменшаться на 20%.
Додано: Нед 24 гру, 2017 17:23
Зная аппетиты чиновников, допускаю, что таможня или еще кто-нить из "резидентов" портового хозяйства автоматически "проиндексируют" стоимость своих услуг
Додано: Нед 24 гру, 2017 18:59
Re: З початку 2018 року портові тарифи зменшаться на 20%
Напротив. Думаю экспорт зерна и железа/руды вместе с импортом угля и прочих ингредиентов жизни государства будут и далее расти. Люди этим вплотную занимающиеся, как видим в данном случае, смогут защитить свой гешефт и от ненасытных чиновников. Это же десятки/сотни миллионов тонн туда и оттуда...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Нед 24 гру, 2017 19:44
Правильнее было бы назвать статью так: "С начала 2018 года Администрации морских портов Украины на 33% будут меньше отчислять в государственный бюджет."
Интересно, кому эти деньги пойдут в карман?
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