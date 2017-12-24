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З початку 2018 року портові
тарифи зменшаться на 20%

З початку 2018 року портові тарифи зменшаться на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 17:23

З початку 2018 року портові тарифи зменшаться на 20%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив у своєму Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Дивися повний текст З початку 2018 року портові тарифи зменшаться на 20%.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 17:23

Зная аппетиты чиновников, допускаю, что таможня или еще кто-нить из "резидентов" портового хозяйства автоматически "проиндексируют" стоимость своих услуг
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 18:59

Re: З початку 2018 року портові тарифи зменшаться на 20%

Напротив. Думаю экспорт зерна и железа/руды вместе с импортом угля и прочих ингредиентов жизни государства будут и далее расти. Люди этим вплотную занимающиеся, как видим в данном случае, смогут защитить свой гешефт и от ненасытных чиновников. Это же десятки/сотни миллионов тонн туда и оттуда...
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mister-svet
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 19:44

Правильнее было бы назвать статью так: "С начала 2018 года Администрации морских портов Украины на 33% будут меньше отчислять в государственный бюджет."
Интересно, кому эти деньги пойдут в карман?
alex34124
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 20:23

Кто будет бенефициаром снижения тарифов?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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