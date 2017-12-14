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10 найуспішніших бізнесменів 2017 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 гру, 2017 20:57
Пропонуємо до обговорення:
Володарем першого місця цілком очікувано стала найбагатша людина в світі, а от далі в рейтингу починаються сюрпризи.
Дивися повний текст 10 найуспішніших бізнесменів 2017 року
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Додано: Нед 24 гру, 2017 20:57
Петра Олексійовича чому забули?
ось так :(
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