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10 найуспішніших
бізнесменів 2017 року

10 найуспішніших бізнесменів 2017 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 20:57

10 найуспішніших бізнесменів 2017 року

Пропонуємо до обговорення:
Володарем першого місця цілком очікувано стала найбагатша людина в світі, а от далі в рейтингу починаються сюрпризи.

Дивися повний текст 10 найуспішніших бізнесменів 2017 року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 20:57

Петра Олексійовича чому забули?
ось так :(
d_12
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