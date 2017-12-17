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Ілон Маск показав найпотужнішу
ракету Falcon Heavy

Ілон Маск показав найпотужнішу ракету Falcon Heavy
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:13

Ілон Маск показав найпотужнішу ракету Falcon Heavy

Пропонуємо до обговорення:
Засновник компанія SpaceX і Tesla опублікував кілька фотографій, на яких зображена потужна вантажопідйомна ракета SpaceX Falcon Heavy. В майбутньому вона замінить ракету Falcon 9 (яка використовується в даний час) і буде задіяна в різного роду польотах.

Дивися повний текст Ілон Маск показав найпотужнішу ракету Falcon Heavy.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:13

мамка Маска в КИЕВ недавно приезжала-особо не светилась хотя говорят она крутая бизнес леди!
дынин
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:17

http://fakty.ictv.ua/ru/showbiz/20171129-mama-ilona-maska-v-kyyevi-rozpovila-pro-sim-yu-i-rozkryla-sekret-krasy/
дынин
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:30

Re: Ілон Маск показав найпотужнішу ракету Falcon Heavy

Интересно, чем ответит Маску наш Южмаш?
BIGor
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