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Ілон Маск показав найпотужнішу ракету Falcon Heavy
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Додано: Нед 24 гру, 2017 22:13
Пропонуємо до обговорення:
Засновник компанія SpaceX і Tesla опублікував кілька фотографій, на яких зображена потужна вантажопідйомна ракета SpaceX Falcon Heavy. В майбутньому вона замінить ракету Falcon 9 (яка використовується в даний час) і буде задіяна в різного роду польотах.
Дивися повний текст Ілон Маск показав найпотужнішу ракету Falcon Heavy
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Додано: Нед 24 гру, 2017 22:13
мамка Маска в КИЕВ недавно приезжала-особо не светилась хотя говорят она крутая бизнес леди!
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дынин
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Додано: Нед 24 гру, 2017 22:17
http://fakty.ictv.ua/ru/showbiz/20171129-mama-ilona-maska-v-kyyevi-rozpovila-pro-sim-yu-i-rozkryla-sekret-krasy/
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дынин
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Додано: Нед 24 гру, 2017 23:30
Интересно, чем ответит Маску наш Южмаш?
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