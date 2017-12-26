"Споживання цього напою відбувається у двох основних сегментах - це готелі, ресторани, кафе (HoReCa) і роздрібна торгівля", - йдеться в дослідженні.
Дивися повний текст У 2018 році очікується подорожчання кави.
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Додано: Пон 25 гру, 2017 08:12
У 2018 році очікується подорожчання кави
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2018 році очікується подорожчання кави.
Додано: Пон 25 гру, 2017 08:12
А почему бы не наложить акциз? Между прочим кофе тоже вредное пойло и имеет зависимость. Давайте под видом обеспокоенности над своими гражданами введем акциз. И гражданам хорошо и государству неплохо. Также я бы еще запретил пить кофе в общественных местах, нефиг других соблазнять кофейными запахами. Давно уже пора. Столько денег трынькают почем зря и загрязняют окружающую среду стаканчиками.)))
Додано: Пон 25 гру, 2017 12:52
Вред от кофе - сомнительное заявление. И стаканчики уже давно бумажные для него
Додано: Пон 25 гру, 2017 13:08
p_a_l А вот по мнению американских врачей кофе исключительно полезный напиток для сосудисто-сердечной системы. А для мужчин просто необходим для профилактики рака предстательной железы. Рекомендованное суточное потребление - до 4-х чашек натурального кофе.
Додано: Пон 25 гру, 2017 21:01
кофеисты доплачивают американским врачам, чтобы даже самый обычный напиток обладал целебными свойствами. :)
Додано: Вів 26 гру, 2017 14:56
Re: У 2018 році очікується подорожчання кави
4 чашки кофе в день это уже многовато вообще-то
Додано: Вів 26 гру, 2017 18:23
Американского кофе, где большая часть - вода? Потому что от 4-х чашек кофе по-турецки сердцу вряд-ли будет хорошо.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Вів 26 гру, 2017 18:28
Re: У 2018 році очікується подорожчання кави
То кофе, что у нас массово продают (типа Аромокава и т.д.) вообще кофе плохих сортов, очень сомнительно что оно полезно.
Додано: Вів 26 гру, 2017 22:07
А что такое "аромокава" и где его продают, еще и массово?
Додано: Вів 26 гру, 2017 23:01
Скажите, мадемуазель, а какой кофе вы предпочитаете? Какой из сотни сортов?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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