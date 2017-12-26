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У 2018 році очікується
подорожчання кави

У 2018 році очікується подорожчання кави
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 08:12

У 2018 році очікується подорожчання кави

Пропонуємо до обговорення:
"Споживання цього напою відбувається у двох основних сегментах - це готелі, ресторани, кафе (HoReCa) і роздрібна торгівля", - йдеться в дослідженні.

Дивися повний текст У 2018 році очікується подорожчання кави.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 08:12

А почему бы не наложить акциз? Между прочим кофе тоже вредное пойло и имеет зависимость. Давайте под видом обеспокоенности над своими гражданами введем акциз. И гражданам хорошо и государству неплохо. Также я бы еще запретил пить кофе в общественных местах, нефиг других соблазнять кофейными запахами. Давно уже пора. Столько денег трынькают почем зря и загрязняют окружающую среду стаканчиками.)))
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 12:52

  p_a_l написав:А почему бы не наложить акциз? Между прочим кофе тоже вредное пойло и имеет зависимость. Давайте под видом обеспокоенности над своими гражданами введем акциз. И гражданам хорошо и государству неплохо. Также я бы еще запретил пить кофе в общественных местах, нефиг других соблазнять кофейными запахами. Давно уже пора. Столько денег трынькают почем зря и загрязняют окружающую среду стаканчиками.)))

Вред от кофе - сомнительное заявление. И стаканчики уже давно бумажные для него :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:08

p_a_l А вот по мнению американских врачей кофе исключительно полезный напиток для сосудисто-сердечной системы. А для мужчин просто необходим для профилактики рака предстательной железы. Рекомендованное суточное потребление - до 4-х чашек натурального кофе.
Polly
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 21:01

  Polly написав:p_a_l А вот по мнению американских врачей кофе исключительно полезный напиток для сосудисто-сердечной системы. А для мужчин просто необходим для профилактики рака предстательной железы. Рекомендованное суточное потребление - до 4-х чашек натурального кофе.

кофеисты доплачивают американским врачам, чтобы даже самый обычный напиток обладал целебными свойствами. :)
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:56

Re: У 2018 році очікується подорожчання кави

  Polly написав:Рекомендованное суточное потребление - до 4-х чашек натурального кофе.

4 чашки кофе в день это уже многовато вообще-то
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:23

  Polly написав:p_a_l А вот по мнению американских врачей кофе исключительно полезный напиток для сосудисто-сердечной системы. А для мужчин просто необходим для профилактики рака предстательной железы. Рекомендованное суточное потребление - до 4-х чашек натурального кофе.


Американского кофе, где большая часть - вода? Потому что от 4-х чашек кофе по-турецки сердцу вряд-ли будет хорошо.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:28

Re: У 2018 році очікується подорожчання кави

То кофе, что у нас массово продают (типа Аромокава и т.д.) вообще кофе плохих сортов, очень сомнительно что оно полезно.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 22:07

  vetka написав:То кофе, что у нас массово продают (типа Аромокава и т.д.) вообще кофе плохих сортов, очень сомнительно что оно полезно.

А что такое "аромокава" и где его продают, еще и массово?
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 23:01

  vetka написав:То кофе, что у нас массово продают (типа Аромокава и т.д.) вообще кофе плохих сортов, очень сомнительно что оно полезно.


Скажите, мадемуазель, а какой кофе вы предпочитаете? Какой из сотни сортов?
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