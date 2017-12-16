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Нардепи скоротили
собі робочі дні

Нардепи скоротили собі робочі дні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 11:23

Нардепи скоротили собі робочі дні

Пропонуємо до обговорення:
Це рішення з кількох спроб підтримали 229 парламентаріїв на пленарному засіданні в четвер.

Дивися повний текст Нардепи скоротили собі робочі дні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 11:23

Можно подумать они до этого работали :)
Igorten
 
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