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Білорусія планує відмовитися
від купівлі електроенергії...

Білорусія планує відмовитися від купівлі електроенергії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:18

Білорусія планує відмовитися від купівлі електроенергії...

Пропонуємо до обговорення:
Білорусія планує з наступного року відмовитися від імпорту електроенергії, не зумівши домовитися про ціну з Росією, єдиним в останні роки постачальником.

Дивися повний текст Білорусія планує відмовитися від купівлі електроенергії з 2018 року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:18

Не будете покупать электроєнергию у России, она вам энергоблок атомной не достроит...
simsurfs
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:28

Будут покупать уран
andrey743
 
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