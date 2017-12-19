Білорусія планує з наступного року відмовитися від імпорту електроенергії, не зумівши домовитися про ціну з Росією, єдиним в останні роки постачальником.
Дивися повний текст Білорусія планує відмовитися від купівлі електроенергії з 2018 року.
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Додано: Пон 25 гру, 2017 13:18
Білорусія планує відмовитися від купівлі електроенергії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Білорусія планує відмовитися від купівлі електроенергії з 2018 року.
Додано: Пон 25 гру, 2017 13:18
Не будете покупать электроєнергию у России, она вам энергоблок атомной не достроит...
Додано: Пон 25 гру, 2017 15:44
Re: Білорусія планує відмовитися від купівлі електроенергії.
Всё таки ихний Бацька вызывает уважение. Колхозник без Гарвардских понтов про бульбаша
и Беларусь таки бдит. Респект!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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