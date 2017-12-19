Китайська компанія NIO запустила продажі свого першого електрокара — кросовера ES8.
Дивися повний текст Китайський конкурент Tesla Model X буде вдвічі дешевшим.
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Додано: Пон 25 гру, 2017 13:22
Китайський конкурент Tesla Model X буде вдвічі дешевшим
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайський конкурент Tesla Model X буде вдвічі дешевшим.
Додано: Пон 25 гру, 2017 13:22
Китайские "конкуренты" Айфона тоже в 2 раза (и более) дешевле. И что? Но, спасибо, что есть выбор ))
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